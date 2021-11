Coupe du monde (qualifs): l'Italie se rate et retourne en barrages, la Suisse s'envole pour le Qatar

La Suisse s’est qualifiée pour la Coupe du monde 2022 en étrillant la Bulgarie, ce lundi à Lucerne (4-0). Tenue en échec en Irlande du Nord (0-0), l’Italie disputera les barrages en mars. L’Angleterre a composté son ticket pour le Qatar en atomisant Saint-Marin (0-10).

Le ciel s’est effondré sur la Squadra Azzurra. Alors qu’elle était en position favorable à l’aube de la dernière journée des éliminatoires, l’Italie n’a pas réussi à se qualifier directement pour la Coupe du monde 2022. La faute à un nul poussif décroché ce lundi en Irlande du Nord (0-0). Un résultat qui a permis à la Suisse de s’emparer de la tête du groupe C et de valider son ticket pour le Qatar. Devant leur public de Lucerne, les partenaires de Xherdan Shaqiri se sont régalés en étrillant la Bulgarie (4-0), grâce à des buts de Noah Okafor (48e), Ruben Vargas (57e), Cedric Itten (72e) et Remo Freuler (91e).

L’addition aurait pu être encore plus salée tant la Nati a dominé son sujet. Tout l’inverse des Italiens, qui ont bafouillé leur football à Belfast. Sans doute stressés par l’enjeu, les vainqueurs du dernier Euro ont été méconnaissables au Royaume-Uni. Les coéquipiers de Federico Chiesa ont eu un mal fou à se créer des occasions et ils auraient même pu encaisser un but face à une vaillante équipe nord-irlandaise. La déception est immense pour le pays aux quatre Coupe du monde.

Mancini en colère

Roberto Mancini n’a d’ailleurs pas caché son agacement sur le banc, tout comme Leonardo Bonucci sur le terrain. Cette désillusion risque de laisser des traces dans les têtes. Mais il va falloir se remobiliser rapidement. Les barrages du Mondial auront lieu dans quatre mois (24 et 29 mars), avec une demi-finale et une finale. Sur les douze équipes engagées, trois seulement obtiendront leur ticket pour le Qatar. Après avoir déjà manqué la Coupe du monde 2018 en Russie, en étant battue en barrages par la Suède, l’Italie ne peut se permettre une deuxième absence consécutive.

Cette angoisse ne concerne pas l’Angleterre. Les Three Lions ont tranquillement décroché leur qualification en terminant premiers du groupe I après leur carton à Saint-Marin (0-10). Emmenés par un Harry Kane auteur d’un quadruplé, les joueurs de Gareth Southgate n’ont laissé aucun espoir à leurs modestes adversaires. Ils terminent devant la Pologne, battue à domicile par la Hongrie (1-2), qui jouera les barrages sans être tête de série. Avec le risque d’hériter d’un adversaire coriace lors du tirage au sort prévu le 26 novembre.