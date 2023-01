Petite révolution de l'UEFA sur les formats de qualifications à la Coupe du monde et à l'Euro, la Ligue des nations aussi concernée

L'UEFA a apporté des changements aux formats des éliminatoires d'Euro et de Coupe du monde, mais aussi de la phase finale de la Ligue des nations.

L'UEFA a adopté plusieurs changements de format pour la Ligue des nations ainsi que les éliminatoires de championnat d'Europe et de Coupe du monde, mercredi 25 janvier. Ces modifications prennent effet après l'Euro 2024. L'instance européenne a dans le même temps confirmé que l'Euro resterait à 24 équipes. Elle a, en outre, déplacé la Supercoupe d'Europe 2023 de Kazan à Athènes, en raison de la guerre en Ukraine.

· Qualifications Euro/Coupe du monde

Il n'y aura plus de groupes de six lors des éliminatoires de Coupe du monde et d'Euro. À compter de septembre 2024, les nations seront réparties en douze groupes de quatre ou cinq équipes maximum.

Pour l'Euro, il n'y aura plus deux qualifiés automatiques par groupe. Les premiers restent directement qualifiés et certains deuxièmes devront passer par des barrages avec des repêchés de la Ligue des nations. Pour la Coupe du monde, qui passe à 48 nations (dont 16 européennes), les premiers restent également directement qualifiés et les deuxièmes devront passer en barrages pour les derniers tickets.

Selon Aleksander Čeferin, président de l'UEFA, ce changement "offrira à toutes les équipes une chance égale de se qualifier pour les tournois majeurs".

· Ligue des nations

L'UEFA a décidé d'intercaler deux matchs entre la phase de groupes et le Final Four. Les premiers et deuxièmes de groupes de la Ligue A devront disputer des quarts de finale pour avoir accès au dernier carré de la phase finale.

Pour les troisièmes de groupe de la Ligue A, un barrage de promotion/relégation en aller-retour avec les deuxièmes de Ligue B fait son apparition. Idem pour les troisièmes de Ligue B avec les finalistes de la Ligue C.

Tous ces matchs se disputeront en mars, à la place des matchs amicaux habituels.