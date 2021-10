Suisse: Shaqiri au cœur d’une polémique avec la Serbie à cause… d’une veste

La Fédération serbe de football a annoncé son intention d’attaquer l’attaquant de la Suisse et de l’OL, Xherdan Shaqiri, auprès de la Fifa. La Serbie proteste contre le fait que l’attaquant d’origine kosovare est apparu avec une veste de l’Armée de libération du Kosovo (UCK) lors d’une interview TV après le match face à l’Irlande du Nord samedi. La veste avait été mise sur ses épaules par un spectateur qui a réussi à entrer sur le terrain.

C’est la polémique du week-end en Suisse et en Serbie. Les deux pays ne se sont pourtant pas affrontés. La Nati jouait samedi soir à Genève face l’Irlande du Nord dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde (victoire 2-0) pendant que les Serbes s’imposaient au Luxembourg (1-0).

Tout est parti d'une banale interview d’après-match de Xherdan Shaqiri. Alors que le joueur de l’Olympique Lyonnais répond aux questions de la chaine de télévision suisse RSI, un individu qui a réussi à déjouer les services de sécurité, l’affuble d’une veste sur les épaules puis s’en va. D’abord surpris, Shaqiri, très calme, sourit puis retire la veste. Anecdotique ? Pas vraiment car cette veste porte le blason de l’UCK, l’Armée de libération du Kosovo. Rappelons que l’attaquant suisse est originaire du Kosovo, une ancienne province serbe, en conflit avec la Serbie depuis de nombreuses années.

"Nous exigerons une réaction urgente et les sanctions les plus strictes"

Or si le joueur suisse ne semble pas être responsable de cet incident qu’il prend avec humour, la Fédération serbe, elle, ne l’a pas apprécié. Par la voix de son secrétaire général, Jovan Surbatovic, elle annonce même son intention d’attaquer de Lyonnais : "Nous préparons actuellement une lettre de protestation que nous enverrons à la FIFA dans la journée, est-il écrit sur le site de la Fédération serbe. Nous exigerons une réaction urgente et les sanctions les plus strictes contre Shaqiri pour avoir promu l'organisation terroriste criminelle "UCK" lors d'une déclaration aux médias." La Fédération serbe a également pointé du doigt la banderole "Le Kosovo c’est l’Albanie" déployée lors du match Suède-Kosovo samedi à Solna.

"Shaqiri a réagi de manière exemplaire" selon la Fédération suisse

De son côté, la Fédération suisse a condamné l’intrusion et la provocation de ce spectateur à Genève. "Il est inacceptable que des personnes veuillent utiliser des stades de football, et dans ce cas l'interview d'un joueur après un match, à des fins de propagande politique. Xherdan Shaqiri a réagi de manière exemplaire, est resté calme et n'a pas réagi, a indiqué l'ASF sur Twitter. L’homme a été interrogé par la police et une interdiction de stade lui a immédiatement été imposée."