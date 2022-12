Si le Maroc a des paroles à son hymne, c'est grâce... à la Coupe du monde

Les paroles de l'hymne national marocain ont été écrites... à l'occasion de la Coupe du monde 1970.

Il sont rares les pays dont l'hymne national n'as pas de paroles: Espagne, Bosnie, Kosovo, reflet d'une histoire et d'une construction nationale semée d'embûches. C'était aussi le cas du Maroc, dont l'hymne, An-našid Al-waṭani a été composé pendant le protectorat français, après la seconde guerre mondiale par Leo Morgan, capitaine français et chef de musique de la garde chérifienne pour salué le Sultan.

Après que le pays accède à l'indépendance en 1956, l'hymne reste, toujours sans paroles. Et cela dure... jusqu'en 1969 et la qualification du Maroc pour le Mondial 1970 au Mexique. Le roi Hassan II décide alors de lui trouver des paroles que les joueurs et supporters pourraient chanter et organise un concours de poésie, raconte le média marocain Le 360 en 2018 à l'occasion de la disparition de Ali Squalli Husseini, le poète qui a remporté le concours et donné des paroles à l'hymne, intitulé “Manbita Al Ahrar" ("Berceau des hommes libres", le premier vers) .

La transcription française des paroles:

Berceau des hommes libres

levant des lumières

Terre de souveraineté et terre de paix

Puissent souveraineté et paix y être à jamais réunis

Tu as vécu parmi des nations

Tel un titre sublime

Emplissant chaque cœur

Déclamé par chaque langue

Par l'âme

Par le corps

Ton champion s'est levé

Et a répondu à ton appel

Et dans ma bouche, et dans mon sang

Ton amour a secoué lumière et braises

Mes frères, allons

Vers ce qu'il y a de plus haut

Nous proclamerons au monde

Que c'est ici que nous vivons

Avec pour devise

Allah, la Patrie, le Roi