Coupe Maradona: le Barça s'incline pour la première de Dani Alves

Sur une série de trois matchs sans victoire, le FC Barcelone n'a pas réussi à inverser sa mauvaise dynamique. Le club catalan s'est incliné aux tirs au but (1-1, 4-2 t.a.b.) face à Boca Juniors ce mardi à Ryad, dans un match amical en hommage à Diego Maradona marqué par le retour de Dani Alves chez les Blaugranas. Le Brésilien a disputé ses premières minutes depuis son retour au Barça en novembre, rappelé par son ancien coéquipier Xavi devenu entraîneur du club catalan.

Xavi a fait tourner

A l'image de la présence de Dani Alves, Xavi a procédé à plusieurs changements dans son onze alors que son équipe est attendue au Camp Nou ce samedi, pour la 18e journée de Liga face à Elche. Le Barça a trouvé la faille au retour des vestiaires grâce à Ferran Jutgla (50e), titulaire sur l'aile droite, qui n'a effectué ses débuts en championnat que dimanche dernier face à Osasuna (2-2). Aucun titulaire présent contre Osasuna n'était d'ailleurs aligné ce mardi au coup d'envoi.

Mais les Argentins ont égalisé sur un but d'Exequiel Zeballos (77e). La séance de tirs au but a ensuite tourné à l'avantage des Sud-Américains, qui remportent la première édition de la "Maradona Cup". Matheus Pereira et Guillem Jaime sont les deux joueurs du Barça qui ont raté leur tentative.



Xavi pourra tirer quelques enseignements, peut-être, de cette rencontre de Dani Alves. Le Brésilien de 38 ans s'est montré remuant et même dangereux, et a converti son tir au but en fin de rencontre. Dani Alves compte 21 titres, dont deux Ligues des champions, à son palmarès, en huit saisons sous les couleurs du Barça.