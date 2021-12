Football: ce qu'il faut savoir sur la Coupe Maradona, ce mardi en Arabie Saoudite, avec le Barça

Ce mardi, le FC Barcelone et Boca Juniors vont disputer la première édition de la Coupe Maradona en Arabie Saoudite. Un manière de rendre hommage à la star argentine, décédée le 25 novembre 2020, mais aussi de renflouer les caisses.

Une Coupe qui tombe au meilleur moment. Alors que le Barça est en difficulté sur le plan sportif et financier, les Blaugrana disputent ce mardi la Coupe Maradona face à Boca Juniors (18 heures, sur Barça TV) à Riyad (Arabie Saoudite). Mais d'où vient ce nouveau tournoi, organisé en l'honneur de la star argentine, décédée le 25 novembre 2020 à l'âge de 60 ans ?

L'Arabie Saoudite, un choix stratégique

Programmée entre deux journées de Liga, cette rencontre amicale pose beaucoup de questions car seulement deux clubs où a évolué le "Pibe de Oro" sont mis en avant : le Barça, où Maradona a joué entre 1982 et 1984, et Boca Juniors, dont il a porté les couleurs à deux reprises (1981-1982 et 1995-1997). Pourtant, l'Argentin a également fait les beaux jours de Naples, du FC Séville et des Argentinos Juniors.

Autre choix surprenant : la tenue du match en Arabie Saoudite. L'affrontement entre les deux équipes se jouera sur la pelouse du Mrsool Park de Riyad, la capitale du pays, devant 25 000 spectateurs. Cette décision est évidemment une bonne nouvelle pour le Barça, qui va profiter de cette escapade au Golfe pour renflouer ses caisses, une donnée non-négligable à l'approche du mercato hivernal, qui s'ouvre le 1er janvier.

Le match boudé en Espagne

Diffusé sur Barça TV, la chaîne du club catalan, cette affiche n'enchante guère l'Espagne, comme pour la Supercoupe, organisée en janvier 2020 dans la monarchie du Golfe. La télévision publique espagnole avait annoncé qu'elle ne s'alignerait pas pour obtenir les droits de retransmission d'une trophée qui se joue "dans un endroit où les droits humains ne sont pas respectés, et en particulier ceux des femmes."

Malgré cette absence de considération, l'édition 2022 de la Supercoupe reposera ses valises en Arabie Saoudite, au Stade Roi-Abdallah de Djeddah, du 12 au 16 janvier et se verra affronter le Real, le Barça, l'Atlético Madrid et l'Athletic Bilbao, tenant du titre de la dernière édition, qui s'était déroulée à Séville en raison de la pandémie.

Le grand retour de Dani Alves

Si l'enjeu sportif de cette rencontre est moindre, les supporters catalans auront tout de même l'opportunité d'assister au grand retour de Dani Alves, convoqué pour la première fois pour ce match. "Nous représentons le Barça, son histoire, et peu importe quel rival nous avons devant nous ou la compétition que nous jouons. C'est le respect de ce maillot. Et c'est pourquoi nous devons aller gagner et nous le ferons. Le moment est venu de relever le défi le plus important de ma carrière", a expliqué le joueur de 38 ans à la veille du match face à Boca Juniors.

Un discours partagé par Xavi, qui veut remobiliser ses troupes à l'occasion de la Coupe Maradona. "L'important c'est qu'on joue bien, on va essayer de bien gérer les temps de jeu et que certains joueurs qui n'ont pas pu jouer cette saison vont participer. C'est un bon test pour les joueurs qui n'ont pas autant participé. Un bon test pour voir Dani Alves. On est désireux de montrer notre meilleur visage. C'est un plaisir d'être ici", a confié l'entraîneur du Barça, qui a convoqué un groupe de 28 joueurs, dont de nombreux jeunes de la Masia pour l'occasion. Une façon aussi de préparer au mieux les barrages de la Ligue Europa, où les Catalans se frotteront en février à Naples.