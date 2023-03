Dani Alves accusé de viol: la compagne du Brésilien annonce leur rupture

Joana Sanz, compagne de Dani Alves depuis 2015, a annoncé ce mercredi sur Instagram qu’elle mettait un terme à sa relation avec le joueur brésilien. Ce dernier est accusé de viol dans une boîte de nuit et incarcéré en Espagne depuis le 20 janvier dernier.

Elle souhaite "clore un chapitre" qui a commencé il y a près de huit ans. En publiant la photo d’une lettre sur Instagram, Joana Sanz, compagne de Dani Alves, accusé de viol dans une boîte de nuit en décembre dernier et incarcéré en Espagne depuis le 20 janvier, a annoncé qu’elle mettait un terme à sa relation avec le joueur brésilien.

"J'ai choisi comme partenaire de vie une personne qui à mes yeux était parfaite. Il a toujours été là quand j'avais le plus besoin de lui, m'a toujours soutenue dans tout, m'a poussée à grandir. Il était aimant et attentionné... C'est tellement difficile pour moi d'accepter que cette personne puisse me briser en mille morceaux", indique la mannequin espagnole.

Dani Alves et Joana Sanz en 2017 © AFP

"Je pense qu'il me faudra des années pour oublier sa façon de me regarder. Il m'a regardé comme si j'étais la chose la plus incroyable au monde. Et oui, je suis incroyable parce que je suis dure, travailleuse, indépendante, intelligente, attentionnée, drôle et loyal eaussi. Toutes ces choses font de moi un être humain et malgré les dommages qu'il m'a causés, je suis toujours là à ses côtés."

"Je suis toujours et je continuerai d'être avec lui, mais d'une manière différente. Je l'aime et je l'aimerai toujours. Celui qui dit que l'amour est oublié se trompe ou n'a jamais vraiment été aimé. Le pardon rend libre, alors je vais garder la magie de cette période et clore un chapitre de ma vie qui a commencé le 18/05/15", conclut-elle.

Un témoignage accablant

Accusé de viol dans une boite de nuit barcelonaise le 30 décembre dernier par une jeune femme de 23 ans, l’ancien joueur du PSG et du Barça est toujours incarcéré dans le complexe pénitentiaire de Brians 2, situé à une quarantaine de kilomètres de Barcelone, en Catalogne.

Le témoignage de la jeune femme qui l’accuse de l'avoir violée fin décembre dans les toilettes d'une discothèque est accablant pour Daniel Alves. Surtout qu’après avoir initialement assuré ne pas connaître la jeune femme et changé plusieurs fois de version, l’intéressé a admis avoir eu une relation sexuelle avec elle, en affirmant qu'elle était consentie.

Daniel Alves risque une peine de prison élevée s’il est condamné pour les faits qui lui sont reprochés, à savoir "un délit d'agression sexuelle avec pénétration, selon l'article 179 du Code pénal", comme l’a rappelé la justice espagnole pour justifier son maintien détention provisoire.

Quelques heures après l'annonce de son inculpation, le club mexicain des Pumas avait annoncé qu'il mettait fin au contrat du latéral, prévu initialement pour durer jusqu'à juin 2023.