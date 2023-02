Daniel Alves accusé de viol: ce que l'on sait de l'enquête et du déroulé des faits

Daniel Alves est accusé de viol par une jeune femme rencontrée dans une discothèque de Barcelone dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022. Des éléments matériels ont contredit les premières dénégations du footballeur.

Le tribunal de Barcelone étudie ce jeudi une demande de remise en liberté de Daniel Alves, en détention provisoire depuis le 20 janvier pour une accusation de viol. Une jeune femme accuse le footballeur brésilien de 39 ans de l'avoir violée dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022 dans les toilettes d'une discothèque à la mode de Barcelone. Les contradictions dans le discours du joueur et le risque de fuite à l'étranger ont été déterminants dans la décision de la juge de le placer derrière les barreaux.

Daniel Alves, qui nie le viol, avait affirmé dans un premier temps qu'il ne connaissait pas la plaignante. Avant d'admettre qu'il avait effectivement croisé la plaignante lors de cette soirée, puis, dans un troisième témoignage, d'affirmer qu'elle s'était jetée sur elle et qu'il avait menti pour éviter de reconnaître une infidelité conjugale.

Les enregistrements contredisent Alves

Selon les éléments de l'enquête dévoilés par la presse espagnole, les caméras d'enregistrement de la discothèque de Barcelone montrent que Daniel Alves et la plaignante ont passé 16 minutes ensemble dans les toilettes de l'espace VIP. Ce qui est appuyé par la découverte de traces ADN de Daniel Alves, selon TV3. Les images montreraient le footballeur ressortir en premier, puis ignorer la jeune femme qui pleurait et qui était réconfortée par une amie et par le personnel de l'établissement. L'équipe de sécurité aurait pris au sérieux son témoignage et activé le protocole de gestion des agressions sexuelles.

Dans sa déposition faite aux policiers, et dévoilée par le média El Periodico, la plaignante affirme avoir été entraînée de force dans les toilettes de la discothèque. Elle raconte que Daniel Alves l'a obligée à se mettre sur lui, l'a jetée au sol, l'a forcée à avoir une relation sexuelle orale avant une pénétration sans protection. Sa plainte a été déposée deux jours après les faits, après constatation médicale dans un hôpital de Barcelone.

L'ancien joueur du FC Barcelone et du PSG a dû être changé de prison au cours de sa détention provisoire, afin de "garantir la sécurité et une cohabitation normale" avec les autres détenus, selon des sources pénitentiaires. Daniel Alves avait d'abord été conduit vendredi à la prison de Brians 1, à quelque 40 kilomètres de la grande métropole catalane. Mais les autorités pénitentiaires catalanes ont décidé de transférer le joueur de 39 ans dans la prison de Brians 2, qui jouxte celle où il se trouvait jusqu'alors.