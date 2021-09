Demba Ba, bourreau du PSG et de Liverpool, prend sa retraite

Ancien attaquant international sénégalais, passé par Hoffenheim, Chelsea ou Besiktas, Demba Ba a annoncé ce lundi sa retraite sportive, à 36 ans.

La fin d'une carrière bien remplie, et d'un petit tour du monde, aussi. Passé par la Belgique (Mouscron), l'Allemagne (Hoffenheim), l'Angleterre (West Ham, Newcastle, Chelsea), la Turquie (Besiktas, Göztepe, Basaksehir), la Chine (Shanghai Shenhua) ou encore la Suisse (Lugano), l'ancien attaquant international sénégalais Demba Ba a annoncé ce lundi sa retraite sportive, à 36 ans.

"C’est avec le cœur rempli de gratitude que j’annonce la fin de ma carrière de joueur, a écrit l'enfant des Hauts-de-Seine sur ses réseaux sociaux. Quelle incroyable expérience cela a été pour moi que de prendre part à cette aventure. Entre les rires, les larmes, la sueur… Le football m’a apporté tant d’émotions. De la passion des supporters à leurs cris de joie à chacun de mes buts, en passant par les liens créés avec mes coéquipiers sur et en dehors du terrain, tout cela restera gravé à jamais en moi."

Un but qui élimine le PSG, son club de coeur

Vainqueur de la Ligue Europa en 2013 avec Chelsea, et double champion de Turquie avec Besiktas (2017) et Istanbul Basaksehir (2020), Demba Ba aura inscrit près de 200 buts dans sa carrière professionnelle, certains plus marquants que d'autres.

Le 8 avril 2014 avec les Blues, il avait ainsi éliminé le PSG - son club de coeur - en quart de finale de la Ligue des champions en mettant le but du 2-0 à la 87e minute de jeu. Et quelques semaines plus tard, le 27 avril 2014, il avait traumatisé tous les supporters de Liverpool en sanctionnant d'un but la fameuse glissade de Steven Gerrard, empêchant en partie les Reds de décrocher le titre en Premier League.

Plus récemment, en décembre 2020 et avec Basaksehir, il s'était de nouveau illustré contre Paris en Ligue des champions, mais dans un autre registre, puisqu'il était monté au créneau après les propos supposément racistes d'un arbitre roumain, et avait invité tous les joueurs à retourner au vestiaire.

Parti de Turquie en fin de saison dernière, Demba Ba avait rejoint Lugano cet été, pour quitter le club suisse au bout de trois petits matchs.