Demba Ba sur PSG-Basaksehir: "Des gens voulaient retourner sur le terrain"

Dans Rothen s'enflamme sur RMC, Demba Ba est revenu sur l'incident qui avait interrompu PSG-Basaksehir en Ligue des champions lors de la saison 2020-2021.

C'était en décembre 2020: le match de groupes de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l'Istanbul Basaksehir était interrompu après des propos jugés racistes du quatrième arbitre roumain Sébastien Coltescu à l'encontre d'un joueur du club stambouliote. L'un des coéquipiers de ce dernier, Demba Ba, s'était mis en première ligne pour demander l'arrêt de la rencontre. Mais dans Rothen s'enflamme sur RMC, l'attaquant international sénégalais raconte les pressions subies pour que la partie reprenne. Une pression qui est également venue des joueurs.

"La solidarité, tu la ressens jusqu'à ce que certaines instances commencent à mettre la pression et que, quand t'arrives dans le vestiaire, qu'il n'y a plus de caméra. Ça poussait pour retourner sur le terrain", se souvient Demba Ba, précisant toutefois avoir été compréhensif des positions de chacun.

"Allez-y, moi je vais m'asseoir dans les tribunes!"

"À la fin, j'essaie de me mettre à la place des gens. Chacun a sa perspective. Le gars de l'UEFA, quand il dit qu'il faut retourner sur le terrain, lui aussi a sans doute une pression [venue d'en haut]. Lorsqu'on rentre dans le vestiaire et que des gens veulent retourner sur le terrain, ma position n'est pas de leur dire qu'on n'y retourne pas. Ma position, c'est de leur dire que chacun dans la vie est triggered (heurté, ndlr) par certaines choses. Moi, c'est le racisme qui me fait réagir. D'autres dans le vestiaire, ça ne les fait pas réagir, peut-être parce qu'ils n'ont jamais vécu le racisme ou peu importe. Alors je leur ai dit: «Si vous vous sentez de rejouer le match, allez-y! Moi, je vais m'asseoir dans les tribunes»".

La rencontre avait finalement été relancée le lendemain, à la minute de l'interruption du jeu et avec un nouveau quatuor arbitral. Le PSG s'était imposé 5-1 avec un triplé de Neymar et un doublé de Kylian Mbappé. Le quatrième arbitre avait été suspendu jusqu'au terme de la saison.

Dans cette affaire, le quatrième arbitre avait expliqué que le mot employé, "negru", voulait simplement dire "noir" en roumain et qu'il cherchait simplement à aider l'arbitre principal à identifier un joueur sur le terrain. Pour Demba Ba, l'argument n'est pas recevable: "Demain, face à Heung-Min Son de Tottenham qui ferait des conneries sur le terrain, un arbitre dirait-il: «Il faut sortir le jaune»? Je vous promets que «jaune» pour un Asiatique, ça va choquer. Et vous savez pourquoi ça va choquer beaucoup plus que «noir»? Parce que le racisme est tellement internalisé chez les gens".