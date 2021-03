PSG-Basaksehir: l’arbitre roumain accusé de racisme suspendu jusqu’à la fin de la saison

L’UEFA a annoncé ce lundi la mise à l’écart de Sebastian Coltescu. L’arbitre roumain, accusé d’avoir employé un terme raciste lors du match de Ligue des champions entre le PSG et Basaksehir le 8 décembre dernier, est suspendu jusqu’à la fin de la saison pour "comportement inapproprié". L’arbitre central écope d’une réprimande.

Sebastian Coletscu n’officiera plus jusqu’à l’été prochain. L’UEFA a annoncé ce lundi la suspension de l’arbitre roumain jusqu’à la fin de la saison pour son comportement lors du match de Ligue des champions entre le PSG et Basaksehir, le 8 décembre dernier. L’officiel de 43 ans, qui officiait ce soir-là en tant que quatrième arbitre, est accusé d’avoir employé un terme raciste pour désigner Pierre Webo, l’assistant camerounais du club d’Istanbul. Après enquête, l’UEFA a décidé de le sanctionner pour "comportement inapproprié". Mais pas pour une infraction à l’article du règlement concernant "le racisme et les comportements discriminatoires". Octavian Sovre, l’arbitre central, écope lui d’une réprimande.

