Direct - Guerre en Ukraine, les conséquences sur le sport: un ancien joueur de Pau prend les armes

La Ligue européenne de natation (LEN) a annoncé qu'elle n'inviterait pas d'athlètes et d'officiels de Russie et de Biélorussie à des événements. Parmi les événements que les nageurs de Russie et de Biélorussie devraient manquer figurent les Championnats d'Europe de natation, qui doivent avoir lieu à Rome du 11 au 17 août.



La Russie a terminé en tête du tableau des médailles lors de cinq des huit dernières éditions des Championnats, dont les deux dernières, à Glasgow en 2018 et à Budapest l'année dernière.



La LEN a ajouté qu'aucune compétition ne serait organisée ou attribuée aux deux pays alors que les forces russes continuent d'attaquer les villes ukrainiennes, la Biélorussie aidant à l'invasion.



Cette décision prend le contre-pied de la Fédération internationale de natation (FINA) qui a choisi de ne pas interdire de manière générale tous les athlètes des deux nations, leur permettant à la place de concourir en tant que neutres. Mais le bureau de la FINA a souligné qu'il avait une option juridiquement solide pour les exclure "si leur présence menace la sécurité et le bien-être des athlètes ou met en danger le déroulement de la compétition".