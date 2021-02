Droits TV: Mediapro récupère les droits de la zone Concacaf

Quelques jours après l'échec de son investissement en France, Mediapro a annoncé ce vendredi avoir obtenu les droits pour la zone Concacaf. Le groupe espagnol assurera à l'international la diffusion notamment de la Ligue des champions de cette confédération ou de la Gold Cup.

Quelques semaines après le fiasco de son investissement en France, qui s’est terminé dimanche dernier par la fermeture de sa chaîne six mois après son lancement, Mediapro a signé ce vendredi un accord avec la zone Concacaf. Le groupe sino-espagnol a récupéré les droits pour la commercialisation internationale des compétitions importantes organisées par la Confédération (soit pour rappel l’Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes).

“Celle alliance avec le groupe Mediapro, leader du secteur audiovisuel et unique dans son intégration du contenu audiovisuel, de production et de distribution, assurera la commercialisation internationale des droits audiovisuels des compétitions de la Concacaf, dont la Gold Cup 2021 et la Ligue des champions de la Concacaf”, communique ce vendredi la Concacaf, pour annoncer son partenariat avec le groupe Mediapro.

"L’expérience du Groupe dans la gestion des droits sportifs sera essentielle"

La dernière Ligue des champions de la zone Concacaf a été remportée en décembre dernier par les Tigres de Monterrey, où évolue un certain André-Pierre Gignac, buteur décisif face au Los Angeles FC. “Nous sommes très fiers de la confiance que la Concacaf nous a témoignée, se félicite Tatxo Benet, associé gérant de Mediapro. L’expérience du Groupe dans la gestion des droits sportifs sera essentielle pour projeter la valeur de ses compétitions.”

C’est une nouvelle prise pour Mediapro, dont l’investissement pour le football français s’est avéré être une catastrophe. Le groupe audiovisuel n’avait pas payé les dernières traites à la Ligue de football professionnel (LFP), mettant en péril l’activité économique des clubs français après le milliard promis. Malgré cet échec récent, Mediapro essaiera donc de redorer son blason sur la scène internationale.