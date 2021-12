Ecosse: un homme arrêté après avoir lancé une bouteille sur un joueur

Ancien joueur des Rangers, Barrie McKay a reçu une bouteille lors d'un match du championnat écossais entre son équipe de Heart of Midlothian et le Celtic. Une enquête a été ouverte et un homme a été arrêté.

La France n’est pas le seul pays à avoir un problème avec certains de ses supporters. Comme Dimitri Payet lors du match de Ligue 1 entre l’OL et l’OM le 21 novembre, le milieu écossais Barrie McKay (26 ans) a été victime d’un jet de bouteille jeudi au Celtic Park. Alors qu’il s’apprêtait à tirer un corner en seconde période, le joueur de Heart of Midlothian a été pris pour cible par des supporters du Celtic.

Un homme de 24 ans arrêté

Comme le rapporte Sky Sports, des objets ont été lancés sur le terrain et McKay a reçu ce qui semble être une bouteille en plastique. Touché au niveau du dos, il a prévenu l’arbitre et le jeu a été stoppé quelques instants, avant de reprendre. McKay est resté sur le terrain et a pu finir le match. Sans être victime d’un autre jet de bouteille, mais en étant copieusement sifflé par les supporters du Celtic, qui l’a emporté à domicile (1-0) pour la 16e journée de championnat. Une enquête a été ouverte.

"Il est clair qu'un tel comportement n'a pas sa place chez nous. Le club va enquêter de manière approfondie et prendre toutes les mesures appropriées", a réagi le Celtic dans un communiqué. De son côté, la police a annoncé vendredi avoir arrêté un homme de 24 ans, suspecté d’avoir participé aux jets de projectiles.

"Ce n'était pas facile... C'est sûrement lié à mon passé chez les Glasgow Rangers (son club formateur). J'ai été touché par une bouteille pour la première fois de ma carrière. Je pense qu'elle était pleine. C'était dangereux. J'avais déjà eu des soucis en tirant des corners, mais on ne m'avait encore rien jeté", a commenté McKay, passé également par Nottingham Forest et Swansea, avant de rejoindre Heart of Midlothian en 2021.