Ecosse: un joueur balance un fumigène sur les supporters adverses

Leigh Griffiths, attaquant de Dundee, risque une lourde suspension pour avoir renvoyé un fumigène dans la tribune des supporters de St. Johnstone, en Coupe d'Ecosse.

A force d’être chambré et conspué par les supporters adverses, il a fini par totalement craquer. Leigh Griffiths, attaquant écossais de 31 ans, risque une lourde suspension pour son attitude lors de la défaite de son équipe, Dundee, face à St. Johnstone (2-0), mercredi en Coupe. En plein match, il a renvoyé dans la tribune visiteur un fumigène qui venait d’atterrir sur la pelouse. Sur des vidéos relayées sur les réseaux sociaux, on le voit tirer avec force dans ce fumigène qui termine sa course dans le parcage réservé aux supporters de St. Johnstone. Aucun blessé n’est heureusement à déplorer.

La police a ouvert une enquête

"Il est regrettable que le fumigène se soit retrouvé dans la tribune car mon intention était simplement de l’enlever du terrain. Je voudrais m’excuser", a-t-il commenté dans un communiqué. Pour cet "incident regrettable", comme l’a qualifié son club, Griffiths pourrait être suspendu au moins cinq matchs.

La police écossaise a par ailleurs ouvert une enquête, même si aucune plainte n’a été déposée contre le joueur prêté cette saison par le Celtic Glasgow. Griffiths, qui compte 22 sélections avec l'Ecosse, avait déjà fait parler de lui cet été en étant accusé d’avoir envoyé des messages "inappropriées" à des adolescentes sur les réseaux sociaux. Comme le rapporte le Daily Record, il avait été écarté de la pré-saison du Celtic durant la durée de l’enquête, avant d’être innocenté par la police britannique.

En septembre 2015, Griffiths avait par ailleurs écopé d'une amende et de deux matchs de suspension dans le championnat écossais après avoir été filmé en train d'insulter un joueur adverse dans une chanson.