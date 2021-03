Egypte: Salah tente d’échapper aux supporters qui ne respectent pas les gestes barrières

Après Egypte-Comores ce mardi (4-0), Mohamed Salah a tenté tant bien que mal de se défaire des supporters égyptiens qui tentaient d’obtenir une photo, se jetant parfois sur lui pour arriver à leurs fins.

Auteur d’un doublé face aux Comores (4-0), lors des qualifications pour la CAN, Mohamed Salah s’est retrouvé assailli par les supporters sur le terrain, au coup de sifflet final. Débordé par la passion des Égyptiens, comme on peut s’en apercevoir sur les images, l’attaquant était presque gêné de devoir repousser certaines sollicitations un peu trop pressantes, et non masquées. Crise sanitaire oblige, l’attaquant de Liverpool connaissait le risque, qu’il ne pouvait se permettre de prendre, les conséquences qui découleraient d’une éventuelle contamination au Covid-19 pouvant être lourdes, à la fois pour lui mais également son club de Liverpool.

Il ne faudrait pas qu'il manque les retrouvailles avec le Real Madrid

Le comportement inconscient de jeunes gens insistant pour se prendre en photo à ses côtés, sans mesurer l’enjeu sanitaire, a eu le don d’agacer Salah, nullement protégé. Difficile dans ces conditions pour l’idole du football égyptien de respecter les gestes barrières, en espérant pour lui que les conséquences ne seront pas fâcheuses à son retour en Angleterre. Malgré les performances mitigées de Liverpool cette saison, Salah est avec Harry Kane le meilleur buteur de Premier League, avec 17 réalisations chacun. Salah a déjà atteint le total de 25 buts toutes compétitions confondues, pour la troisième fois en quatre saisons.

Septièmes de Premier League, les Reds sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions où ils affronteront le Real Madrid de Zinedine Zidane à partir du mardi 6 avri, soit la semaine prochaine. Avant cela, les partenaires de Mohamed Salah ont rendez-vous avec Arsenal samedi (21h), dans l'un des chocs de la prochaine journée du championnat d'Angleterre.