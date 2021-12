Egypte: un entraîneur décède d'une crise cardiaque après le but de la victoire de son équipe

L'entraîneur égyptien Adham El-Selhadar est décédé des suites d'une crise cardiaque survenue en plein match. Il avait 53 ans.

Triste nouvelle en Egypte. Jeudi, la rencontre de deuxième division entre les clubs d’El Magd et El Zarqa s’est terminée tragiquement. Comme le rapportent plusieurs médias dont le Daily Mail, le cœur de l’entraîneur d’El Magd, Adham El-Selhadar, s’est subitement emballé dans le temps additionnel de la seconde période, juste après l’ouverture du score de son équipe. Au moment où le stade a explosé pour célébrer ce but, Adham El-Selhadar a été victime d’une crise cardiaque.

Un manager très apprécié

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital, avant que les médecins ne constatent son décès. Après l’annonce de sa mort, de nombreux clubs égyptiens ont tenu à lui rendre hommage. Dans un communiqué, Al-Ahly a ainsi fait part de sa "grande tristesse" et de son "chagrin". L'Ismaily Sporting Club a de son côté salué "une légende", une figure reconnue du football égyptien ayant notamment remporté un championnat et une coupe nationale avec ce club dans les années 1990. Manager respecté et très apprécié dans son pays, Adham El-Selhadar avait 53 ans.