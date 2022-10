Eleven All Stars, le match de football évènement entre streamers français et espagnols

Le 19 novembre prochain, des créateurs de contenus français vont défier leurs homologues espagnols dans un match de football évènement organisé au stade Jean Bouin, à Paris. À l’initiative d'Amine, streamer français, Michou, Carlito ou encore Domingo seront de la partie

Quelques mois après la féroce Pixel War, le web français et espagnol vont de nouveau s’affronter. Et cette fois, ce sera sur un terrain de foot. À l'initiative du streamer français Amine, de nombreux créateurs de contenus de l’Hexagone vont défier leurs voisins ibériques dans un match évènement baptisé Eleven All Stars, le 19 novembre prochain.

Mercredi, Amine, 1,3 million d’abonnés sur Twitch, a dévoilé la sélection tricolore, composée de youtubers et streamers. Michou, Inoxtag, Amine, Domingo, Djilsi, PFut, Carlito, Tonton, Alonz, Boumé Sama, Bruce Grannec, Lebouseuh, Brawks, Yannou, Bibi, Yassencore, Sacha, Rivenzi, Arsene et Zack Nani défendront l’honneur du web français contre une sélection espagnole menée par Ibai (11 millions d’abonnés sur Twitch). Les coachs tricolores seront Kameto et Saïd de Pieds Carrés.

Succès dès l'ouverture de la billetterie

A l’instar du GP Explorer organisé par Squeezie, cet évènement est particulièrement attendu, comme en témoigne l’assaut sur les billets. Ce jeudi soir, moins de 24 heures après l’ouverture de la billetterie du stade Jean Bouin (près de 19.000 places), où aura lieu ce match de gala, les places en catégorie 1 (53 euros), catégorie 2 (49 euros) et "visibilité réduite" (15 euros) sont déjà toutes parties. Lors de la mise en ligne des billets, le site a par ailleurs crashé à cause de la forte affluence. Ça promet pour le 19 novembre.