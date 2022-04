"Pixel War": le message touchant de Zidane à Kameto pour son portrait dans la "guerre de pixels"

Zinedine Zidane a adressé un message de remerciement à Kameto, à l'origine du portrait de la légende du foot français sur "Reddit Place", la gigantesque fresque virtuelle qui a donné lieu à une bataille des pixels entre internautes.

Pour Kamel Kebir, plus connu sous le pseudonyme de Kameto, il y aura un avant et un après 8 avril 2022. La star des jeux vidéo a reçu un message d’un certain Zinedine Zidane. Très discret depuis qu’il a quitté le banc du Real Madrid, l’ancien numéro 10 des Bleus a pris le temps de dire quelques mots à celui qui fait le buzz cette semaine avec la fameuse "Pixel War". "Bonjour Kamel, c’est Zizou. Je voulais te féliciter toi et ta communauté pour tout le travail que vous avez fait. Pour m’avoir rendu hommage. Je vous souhaite bonne continuation à tous", a déclaré le Ballon d'Or 1998.

Pour ceux - et ils sont peut-être nombreux - qui ont l’impression d’avoir raté quelque chose, un petit rappel des faits s’impose. Cette fameuse guerre des pixels a débuté le 1er avril sur la plateforme de forums Reddit. "Reddit Place" est un projet collaboratif qui a permis aux internautes du monde entier (inscrits sur le site bien sûr) de décorer une gigantesque toile virtuelle. Pour faire simple: chaque internaute avait la possibilité de colorier un pixel toutes les cinq minutes sachant que l’œuvre en compte quatre millions.

Zizou touché

A ce petit jeu, les communautés du monde entier comme celle rassemblant les fans de Star Wars se sont donc mobilisées pour faire des dessins en pixels sur des sujets aussi divers que des drapeaux de pays ou des héros de fiction comme celui du livre "Où est Charlie".

Ces "œuvres" ont été au cœur d’une véritable guerre des pixels, chaque communauté essayant de prendre ou d’effacer le dessin d’une autre pour imposer le sien. En France, l’influent Kameto (plus d’un million d’abonnés sur Twitch) et ses équipes ont donc frappé très fort avec un immense portrait de Zinédine Zidane dessiné sur un fond bleu-blanc-rouge aux couleurs du drapeau français. Une oeuvre qui n'a pas laissé insensible la légende du football français