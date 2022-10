Record du nombre de vues sur Twitch explosé pour la victoire de Vilebrequin: c'est quoi ce GP Explorer

22 Youtubeurs et streamers se sont réunis sur le circuit Bugatti du Mans pour disputer le GP Explorer, une course qui suit le modèle de la Formule 1. Après une journée riche, Vilebrequin s’est imposé pour la première édition, marquée par un nouveau record de vues sur Twitch.

Des conditions dignes de la Formule 1, que ce soit au niveau de l’organisation ou du design. Pourtant, ce sont bien des Formule 4 qui ont défilé sur le circuit Bugatti du Mans pour disputer le GP Explorer ce samedi, une course qui regroupe 22 figures du web français, officiant principalement sur Twitch et Youtube. Imaginé par Squeezie, le youtubeur le plus célèbre en France, le GP Explorer s’est déroulé ce samedi, dans des conditions identiques à un Grand Prix de Formule 1, avec les pilotes répartis en onze écuries, qui disputent des essais libres, des qualifications et la course. Un projet imaginé sur Twitch en 2020, lors du Zevent.

Un record de vues sur Twitch

Devant 40.000 personnes dans les gradins et plus d'un million de spectateurs sur Twitch, record d’un événement diffusé en live sur le réseau social (détenu jusqu’ici par ZeratoR avec 707.000 vues) Depielo avait réalisé la pole position devant Sylvain Vilebrequin et Étienne Moustache.

Des qualifications marquées par le crash impressionnant de Joyca, qui a violemment percuté les parois de sécurité en tête à queue. Si la santé du pilote n’a pas suscité d’inquiétude, sa monoplace a été bien amochée. Ce qui ne l’a pas empêché de prendre le départ de la course peu avant 17 heures.

Sur 15 tours, les 22 pilotes ont offert une véritable bataille au public jusqu’au dernier tour, à l’image du duel entre Sylvain Vilebrequin et Depielo pour la gagne.

Le dernier mot est finalement pour Sylvain de la chaîne Vilebrequin après une fin de course marquée par la sortie de la safety car à trois tours de la fin et une lutte jusqu'au dernier virage. Un GP Explorer au suspense insoutenable qui vient clôturer une journée historique.