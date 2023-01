EN DIRECT - Al-Nassr-Al-Ittihad: Cristiano Ronaldo vise la finale de la Supercoupe d'Arabie saoudite

Bonsoir à tous

Bienvenue sur RMC Sport pour suivre en live commenté la demi-finale de Supercoupe d'Arabie saoudite entre Al-Nassr et Al-Ittihad. Le coup d'envoi de la 2eme rencontre de Cristiano Ronaldo avec son club d'Al-Nassr en match officiel sera donné à 19h au King Fahd International Stadium, à Riyad. Le match est aussi diffusé en direct et en exclusivité sur RMC Sport 1 (l'offre pour l'abonnement est par ici), et aussi gratuitement sur la chaine Twitch RMC Sport avec une prise d'antenne dès 18h30.