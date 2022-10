Coupe du monde 2022: "Ils peuvent le refaire", Desailly croit aux chances des Bleus au Qatar

À partir du 20 novembre, l’équipe de France sera au Qatar afin de disputer la Coupe du monde. Vainqueurs de la précédente édition, les Bleus ne rassurent pas vraiment dans le jeu depuis quelque temps. Mais au micro de La Matinale Week-end sur RMC, l’ancien international Marcel Desailly a partagé sa confiance de voir la France réitérer l’exploit de 2018.

Le grand jour approche. A partir du 20 novembre, l’équipe de France remettra en jeu son titre de championne du monde obtenu en 2018 lors du Mondial en Russie. Mais à quelques semaines du départ pour le Qatar, l’état de forme des Bleus peut inquiéter. Notamment en Ligue des nations, avec une seule victoire sur les six dernières rencontres.

Pas suffisant pour rendre pessimiste le champion du monde de 1998 Marcel Desailly. Au micro de La Matinale Week-end sur RMC, l’ancien défenseur a partagé son assurance de voir les coéquipiers de Kylian Mbappé réitérer l’exploit de 2018: "J’ai un regard confiant, ils peuvent le refaire à nouveau."

Afin de réaliser cela, les Bleus peuvent compter selon Desailly sur leur grande foi en leurs capacités: "J’y crois car il y a une forme d’insouciance dans cette génération. Le stress ne les affecte pas ou moins."

Le secret pour briser la malédiction des champions du monde

Avant d’essayer d’atteindre le carré final de la compétition, la France devra briser la fameuse malédiction du champion du monde. À part le Brésil, depuis 1998, tous les vainqueurs d’un Mondial ne passent pas le premier tour.

Une statistique que Desailly connait bien pour l’avoir vécu en 2002 où la France avait terminé dernière de son groupe composé du Danemark, du Sénégal et de l’Uruguay. Un échec que Desailly met surtout sur le compte de la pression: "En 2002, la gestion du stress n’a pas été bonne. On est entré dans une spirale négative et il ne faut pas qu’ils le fassent."

Mais pour l’ancien Marseillais, la France est capable de ne pas refaire les erreurs du passé: "On va essayer de casser cette stat. J’y crois car il y a une forme d’insouciance dans cette génération. Le stress ne les affecte pas ou moins. Nous on était vraiment conscient d’être les champions du monde, on venait d’être champion d’Europe aussi. On a dégagé un stress qui a fini par nous faire tomber à l’eau. Eux ils sont tranquilles et sereins."

Les conseils de Desailly pour Deschamps

Sur le papier, le groupe de la France est abordable avec les présences de l’Australie, du Danemark et de la Tunisie. Mais face aux Danois il y a quelques jours, les Bleus ont montré des signes inquiétants dans le jeu et ont dû s’incliner 2-0.

Pour éviter un revers qui pourrait coûter cher au Qatar, Desailly a donné quelques conseils au sélectionneur Didier Deschamps, tout en admettant que le groupe n’est pas épargné par les blessures importantes: "Didier doit mettre en place un système qui va adapter le jeu de l’équipe aux éléments qui vont la composer au moment où il aura son groupe. (…) Personne n’aurait pu imaginer qu’il y ait autant de blessés majeurs. Quand on regarde le nombre de joueurs réintégrés, on se dit qu’ils peuvent passer le premier tour."

À voir si des éléments si précieux en 2018 comme Lucas Hernandez, Paul Pogba et N’Golo Kanté seront suffisamment remis de leurs pépins physiques pour aider la France à décrocher une nouvelle étoile. Ou au moins passer le premier tour pour ne pas revivre le cauchemar de 2002.