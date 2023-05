Coupe du monde U20: la France encore battue par la Gambie, avec un csc improbable

A l'occasion de son deuxième match de poules de la Coupe du monde des moins de 20 ans, la jeune équipe de France a encaissé un but gag sur une mauvaise relance de son gardien Yann Lienard, et s'est inclinée 2-1. La qualification s'éloigne.

Deux matchs, deux défaites. Dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale, promise aux deux premiers et aux quatre meilleurs troisièmes des six groupes, la France a réalisé une bien mauvaise opération en s'inclinant contre la Gambie.

Le second match de poules des Bleuets a très mal démarré. Alors que l'équipe de France de moins de 20 ans s'était déjà inclinée lors de son premier match de poules de la Coupe du monde U20 lundi (défaite 2-1 face à la Corée du Sud), les hommes de Landry Chauvin ont concédé un but gag.

Une grosse boulette sur la relance

Sur une très mauvaise relance plein axe de son portier Yann Lienard, le milieu de terrain gambien Muhammed Jobe récupère le ballon et trouve son attaquant Adama Bojang dans la profondeur. Le jeune Gambien n'a plus qu'a poussé au fond des filets puisque Yann Lienard, déjà fautif au départ de l'action, sort à contre-temps et est battu par Bojang. Il parvient tout de même à détourner sa frappe du bout du pied mais...

Le ballon rebondit sur le défenseur de l'ESTAC Banhie Zoukrou et rentre dans la cage française au ralenti, après deux contre très-favorables à la Gambie. Les joueurs gambiens ne se sont pas contentés de cette ouverture du score mais ont été à plusieurs reprises proches du 2-0, grâce à une défense française très friable.

Un changement de gardien pour le deuxième match

Pour ce deuxième match, l'entraîneur avait décidé de changer de gardien après une prestation particulière ratée de Thimothee Lo-Tutala, mais le choix ne s'est pas avéré être payant. Même si Lienard a repoussé un penalty (57e) avant l'égalisation de Wilson Odobert (61e). Mais la Gambie a repris l'avantage sur un festival technique de Mamin Sanyang (68e). Les Bleus occupent la dernière place de leur groupe avant d'affronter le Honduras dimanche (23h). La qualification s'éloigne sérieusement, donc, mais reste possible.