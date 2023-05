Coupe du monde U20: les Bleuets éliminés dès la phase de poules

L'équipe de France U20 a été éliminée de la Coupe du monde de la catégorie dès la phase de poules, qu'elle a conclu par une victoire contre le Honduras (3-1).

Le scénario catastrophe redouté s’est déroulé sous les yeux du sélectionneur Landry Chauvin. L’équipe de France U20 a échoué à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de la catégorie. Défaite (1-2) par la Corée du Sud en ouverture, puis la Gambie sur le même score plus tôt dans la semaine, l’équipe de France l’a cette fois emporté, et même assez largement (3-1), contre le Honduras. Mais pas avec suffisamment de marge pour rejoindre le Brésil qui lui était promis au tour suivant.

Un penalty oublié en fin de match ?

Condamnés à renverser des montagnes en raison d’un début de campagne catastrophique, les Bleus ont eu le mérite de ne rien lâcher après l’ouverture du score du Honduras, qui faisait suite à l’exclusion de Camara. En infériorité numérique dès la 13e minute, les Bleuets y ont cru, réussissant à égaliser avant la pause (41e), avant de réaliser une deuxième période exceptionnelle disputée à dix contre onze.

L’équipe de France a pris l’avantage (60e) et même creusé l’écart après l’heure de jeu (77e). Mais il manquait encore un but aux Bleuets pour se qualifier. Un tout petit but qui n’est jamais venu. Les occasions se sont pourtant multipliées sur le but adverse, la France touchant le poteau dans les derniers instants.

Un penalty aurait même pu (ou dû) être accordé aux Bleuets dans le temps additionnel. Mais l’assistance vidéo a jugé qu’il n’y avait pas faute, selon elle, une décision qui semble pour le moins clémente à l’égard du Honduras tant la faute paraissait évidente. L’équipe de France pourra nourrir de gros regrets tant elle aura montré un visage séduisant dans ce match, et notamment en seconde période. Pour rappel, l'équipe de France ne disposait pas dans cette compétition de ces meilleurs éléments, retenus par leurs clubs respectifs en cette fin de saison. Il n'y aura malheureusement pas de Brésil-France mercredi prochain.