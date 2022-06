Croatie-France: la compo des Bleus, avec dix changements par rapport au Danemark et le retour à une défense à quatre

La composition de l’équipe de France pour affronter la Croatie ce lundi en Ligue des nations est désormais connue. Seul Aurélien Tchouaméni est reconduit par rapport au dernier match contre le Danemark. Autre grosse nouveauté: le retour à une défense à quatre.

L’équipe de France veut se relancer en Ligue des nations. Ce lundi, trois jours après leur défaite au Stade de France contre le Danemark lors de la première journée (2-1), les Bleus défient la Croatie à Split. De retour sur le banc français après avoir dû s'absenter la semaine passée à cause du décès de son père, Didier Deschamps a décidé de procéder à un turnover important.

>> Croatie-France en direct

Seuls Aurélien Tchouaméni, présent dans le onze contre le Danemark vendredi, est de nouveau titularisé pour affronter les coéquipiers de Luka Modric. Kimpembe sera capitaine et associé à Pavard et Saliba en défense, notamment en l’absence de Varane, touché contre les Danois. A noter que, pour la première fois depuis le 7 septembre et la victoire en qualifications pour la Coupe du monde 2022 contre la Finlande (2-0), soit huit matchs, Deschamps abandonne sa défense à trois pour revenir à quatre derrière.

Première titularisation pour Guendouzi

Maignan remplace Lloris dans les cages et va connaître sa troisième sélection en Bleu. Au milieu de terrain, le Marseillais Guendouzi va faire sa quatrième apparition sous le maillot de l’équipe de France, la première en tant que titulaire. Devant, Benzema et Mbappé étant touchés physiquement, ils sont remplacés par Nkunku et Ben Yedder.

La compo des Bleus

Maignan - Pavard, Saliba, Kimpembe, Digne - Diaby, Guendouzi, Tchouaméni, Rabiot - Nkunku, Ben Yedder

La compo probable de la Croatie

Sur le même sujet Équipe de France : Le bilan parfait de Deschamps contre la Croatie

Livakovic - Barisic, Vida, Caleta-Car, Juranovic - Kovacic, Modric, Brozovic - Brekalo, Budimir, Majer