Croatie-France: les Bleus passent encore à côté de la victoire, la Ligue des nations débute mal

Trois jours après sa défaite contre le Danemark (1-2), l’équipe de France a fait match nul en Croatie, ce lundi à Split, lors de la deuxième journée de la Ligue des nations (1-1). Après avoir ouvert le score par Adrien Rabiot, les Bleus ont concédé l’égalisation en fin de match.

L’équipe de France est toujours invaincue dans son histoire face à la Croatie. Mais elle a souffert pour maintenir cette série d’invincibilité. Trois jours après avoir chuté face au Danemark au Stade de France (1-2), les Bleus ont fait match nul à Split, ce lundi, lors de la deuxième journée de la Ligue des nations (1-1). Un résultat décroché avec une équipe très expérimentale. Pour ce déplacement sur la côte dalmate, Didier Deschamps avait choisi de repasser à une défense à quatre, avec six titulaires formés au PSG et Mike Maignan à la place d’Hugo Lloris dans les buts.

Ben Yedder, un caviar dans le désert

Seul Aurélien Tchouaméni a enchaîné après le couac face aux Danois. Et le milieu de terrain de Monaco, courtisé par le Real Madrid et le PSG, a livré un match de jeune patron. Accompagné par Mattéo Guendouzi et Adrien Rabiot, le joueur de 22 ans a imprimé le tempo d’une équipe longtemps compacte et plutôt disciplinée. L’arrière-garde, emmenée par Presnel Kimpembe, promu capitaine, n’a pas laissé les mêmes boulevards qu’à Saint-Denis, même si elle a donné des signes de fébrilité en fin de rencontre.

Sur les bords de la mer Adriatique, les coéquipiers de Benjamin Pavard sont apparus solidaires pendant une bonne partie du match. Avec une certaine maîtrise des événements, à défaut d’être vraiment brillants. Christopher Nkunku et Moussa Diaby, le duo d’anciens titis, a posé pas mal de soucis à la défense adverse. Aligné seul en pointe, Wissam Ben Yedder a eu beaucoup plus de mal à exister. Mais le buteur de Monaco a fait parler son talent à la 52e, en délivrant une superbe ouverture pour Adrien Rabiot, qui n’a pas tremblé au moment de conclure du gauche. Son deuxième but en 27 sélections.

L’entrée malheureuse de Clauss

Poussés par les supporters français présents dans le sud de la Croatie, les Bleus ont cru tenir la victoire face aux partenaires de Luka Modric, auteur de plusieurs gestes de grande classe sur la pelouse du stade Poljud. Mais les finalistes malheureux du Mondial 2018 ont réussi à revenir en profitant d’une erreur de Jonathan Clauss, qui a concédé un penalty largement évitable, peu après son entrée en jeu. Andrej Kramaric n’a pas tremblé pour tromper Mike Maignan (83e), qui s’est ensuite employé pour éviter la défaite dans le money-time. Boubacar Kamara a profité de la soirée pour honorer sa première sélection, avec le n°13 de son département de naissance.

Cette soirée frustrante peut-elle rebattre quelques cartes dans l’esprit de Didier Deschamps, à moins de six mois de la Coupe du monde 2022? Ce n'est pas certain. Avant de connaître le résultat d’Autriche-Danemark, qui a été retardé en raison d’une panne de courant à Vienne, les tenants du titre se retrouvent en difficulté dans cette Ligue des nations. A la troisième place du groupe 1. Prochain rendez-vous ce vendredi en Autriche (20h45), avant de retrouver les Croates lundi prochain au Stade de France. Avec l'objectif clair de l'emporter, afin de gommer ces deux premières sorties décevantes.