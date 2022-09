EN DIRECT - France-Autriche: suivez l'avant-dernier match des Bleus avant le Mondial 2022

Défaite interdite pour les Bleus

Déjà éliminée de la course au Final Four de la Ligue des Nations, l’équipe de France doit impérativement s’imposer face à l’Autriche ce jeudi (20h45), sous peine de relégation en Ligue B et de se compliquer la tâche avant le tirage au sort des qualifications de l’Euro 2024.

Tous les enjeux d'un match qui est vraiment loin d'être amical et qui risque d'avoir des implications pour plusieurs mois