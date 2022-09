Equipe de France: "J’ai beaucoup plus de liberté ici", confie Mbappé

Kylian Mbappé, attaquant de l’équipe de France, confie avoir plus de liberté dans le jeu en sélection qu’au PSG où il occupe davantage une position de pivot.

Kylian Mbappé (23 ans, 58 sélections) s’est occupé de beaucoup de choses sur le front de l’attaque de l’équipe de France, jeudi lors de la victoire face à l’Autriche (2-0) en Ligue des nations. Positionné aux côtés d’Olivier Giroud, l’attaquant a beaucoup couru, décroché, combiné et s’est créé de nombreuses occasions. Il en a converti une en deuxième période pour l’ouverture du score (56e), son 28e but en sélection, qui lui permet de rejoindre Youri Djorkaeff à la 10e place des meilleurs buteurs de l’équipe de France.

A l’issue de la rencontre, Mbappé affichait une mine radieuse. Il a aussi dit tout le bien qu’il pensait de son positionnement comme deuxième attaquant, libre de ses mouvements. Une position différente de celle dans laquelle il est utilisé avec le PSG où il évolue davantage en pointe avec Neymar et Lionel Messi en soutiens.

"A Paris, c’est différent il n’y a pas ça, on me demande de faire le pivot"

"Je joue différemment, on me demande d’autre choses ici qu’on me demande en club, a-t-il déclaré en zone mixte. J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv' (Giroud, ndlr) qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans l’espace, demander les ballons. A Paris, c’est différent il n’y a pas ça, on me demande de faire le pivot, c’est différent. Je suis très content du match d’aujourd’hui."

Interrogé par un journaliste pour savoir s’il prenait plus de plaisir en sélection qu’en club, l’attaquant a affiché un grand sourire avant donner une réponse très diplomatique. "Non, je prends du plaisir partout!"

L’ancien Monégasque s’est aussi réjoui d’avoir retrouvé la victoire après les ratés du mois de juin (2 nuls, 2 défaites). "Quand on ne gagne pas pendant un rassemblement entier en équipe de France, c'est compliqué, mais on n'a pas douté, assure-t-il. On connaît nos forces, même avec beaucoup de changements dans l'équipe. On a un vivier incroyable."