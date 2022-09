France-Autriche: relégation, Euro 2024... pourquoi la défaite est interdite pour les Bleus

Déjà éliminée de la course au Final Four de la Ligue des Nations, l’équipe de France doit impérativement s’imposer face à l’Autriche ce jeudi (20h45), sous peine de relégation en Ligue B et de se compliquer la tâche avant le tirage au sort des qualifications de l’Euro 2024.

L’édition 2022-2023 de la Ligue des Nations sera vite à oublier pour l’équipe de France. Déjà éliminés de la course pour conserver leur titre après une entamé catastrophique en juin (deux nuls, deux défaites), les Bleus n’ont toutefois pas le droit à l’erreur lors de leurs deux dernières rencontres. Et cela commence dès ce jeudi face à l’Autriche (20h45 au Stade de France), contre qui la défaite est interdite.

Les Bleus relégués dès ce jeudi s'ils perdent

En cas de revers, la donne est simple: les hommes de Didier Deschamps seront relégués en Ligue B. Une rétrogradation qui ferait tâche auprès des partenaires commerciaux de la FFF ou des diffuseurs, par exemple, mais aussi d’un point de vue sportif avec une adversité moindre.

En cas de victoire face aux coéquipiers de David Alaba, les Bleus seraient maîtres de leur destin pour se maintenir avant leur déplacement au Danemark, dimanche (20h45) où ils devront obtenir, a minima, le même résultat que l’Autriche. Mais là encore une victoire sera ardemment souhaitée en vue du tirage au sort des qualifications pour l’Euro 2024 en Allemagne. Celui-ci aura lieu le 9 octobre prochain à Francfort et se basera sur le classement des équipes à la Ligue des nations.

La menace du chapeau 2 pour les qualifs de l'Euro 2024

Les équipes de la Ligue A seront ainsi classées de 1 à 16, selon leur classement, avec un statut de tête de série pour les dix meilleurs. Avec deux petits points au compteur ce jeudi matin (seul le pays de Galles a un pire bilan avec un point, l'Angleterre n'en compte aussi que deux), la perspective que les Bleus ne figurent pas dans ce Top 10 et soient placés dans le chapeau 2 existe grandement. Deux succès contre l’Autriche et le Danemark sont indispensables pour faire gonfler ce total et conserver l’espoir de se retrouver dans le chapeau 1.

L'autre effet d'un mauvais classement serait la perspective de manquer un rattrapage en mars 2024, où douze nations non qualifiées pour l'Euro seront repêchées selon leur position en Ligue des Nations pour se disputer les trois billets pour l'Euro.

Les coéquipiers de Raphaël Varane, promu capitaine en l’absence de Hugo Lloris, mèneront cette mission sans de nombreux cadres, blessés (Lloris, Hernandez, Pogba, Kanté, Benzema…). Selon les informations de RMC Sport, les Monégasques Benoit Badiashile et Youssouf Fofana devraient être titulaires et fêter leur première sélection. Olivier Giroud retrouvera sa place en attaque aux cotés de Kylian Mbappé et soutenu par Antoine Griezmann.