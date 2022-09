Equipe de France: Kamara devrait être forfait pour la Coupe du monde

Blessé au genou droit, Boubacar Kamara devrait être indisponible au moins deux mois, indique L’Equipe ce jeudi. Un tel timing empêcherait le milieu de terrain d’Aston Villa (trois sélections) d’être à disposition de Didier Deschamps pour le Mondial qatari.

Au moment de faire sa liste pour la Coupe du monde, Didier Deschamps devrait avoir une option en moins au milieu de terrain. Selon L’Equipe, Boubacar Kamara, touché au genou droit, devrait être indisponible au moins deux mois, ce qui empêcherait le joueur d’Aston Villa d’être remis à temps pour le Mondial qatari (20 novembre-18 décembre).

Cette blessure a déjà privé l’ancien Marseillais des deux matchs de Ligue des nations, ce jeudi soir contre L’Autriche (20h45) et dimanche au Danemark. Appelé dans un premier temps pour remplacer Adrien Rabiot, forfait sur blessure, Kamara avait lui aussi renoncé à ce rassemblement après s’être blessé contre Southampton vendredi dernier. Jordan Veretout l'avait remplacé au pied levé.

>> Toutes les infos avant France-Autriche

Le casse-tête du staff tricolore au milieu de terrain

Ce très probable forfait pour le Mondial est un casse-tête de plus pour le staff des Bleus. Dans l’entrejeu, les incertitudes sont nombreuses, notamment pour Paul Pogba, opéré du genou et engagé dans une course contre-la-montre pour être remis sur pied à temps, ou encore N’Golo Kanté, blessé depuis mi-août. Ce jeudi soir, face à l’Autriche (20h45), c'est le Monégasque Youssouf Fofana qui devrait débuter aux côtés d’Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain.