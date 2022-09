Équipe de France: Mbappé-Giroud, la complicité retrouvée

Olivier Giroud et Kylian Mbappé, vraisemblablement associés ce jeudi lors du match France-Autriche, ce jeudi en Ligue des nations (20h45), affichent à nouveau une belle complicité, loin de la légère brouille qui les avait opposés l'an passé avant l'Euro 2021.

Ils sont assis à côté à table lors des bizutages des nouveaux venus, affichent une belle complicité à l’entraînement et devraient être associés sur le front de l’attaque française, ce jeudi lors du match France-Autriche en Ligue des nations (20h45). Olivier Giroud et Kylian Mbappé semblent le confirmer: ils ont enterré la hache de guerre depuis leur légère brouille en juin 2021, quelques jours avant l’Euro. L’attaquant du PSG s’était senti visé par une petite réflexion de Giroud sur "les ballons qui n’arrivent pas" lors d’un match de préparation face à la Bulgarie (3-0).

Cela avait contribué à tendre le climat au sein de l’équipe, finalement sortie dès les 8es de finale de la compétition. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts et les deux joueurs ont affirmé à plusieurs reprises que la page était tournée. La situation de Giroud en sélection a évolué: snobé par Deschamps lors des rassemblements post-Euro, l’attaquant de l'AC Milan reste tout de même dans les parages. Il a profité du forfait de Karim Benzema en mars pour revenir et croiser à nouveau la route de Mbappé, avec lequel il n’était pas revenu sur leur mésentente.

"Ce n’était pas la peine, avait confié Giroud. Sincèrement, je ne sais même pas pourquoi on en reparle aujourd’hui. On s’est expliqué dès le lendemain du match. Je ne voulais pas que ça gamberge dans sa tête. Je tenais à mettre les choses au point. C’était l’histoire de 48 heures, puis on est passés à autre chose. C’était un fait anodin. Kylian a d’ailleurs confirmé cet automne qu’il y avait zéro souci. La page est tournée."

Giroud joue gros à deux mois du Mondial 2022

Les deux hommes l’avaient confirmé sur le terrain où ils avaient été associés fin mars face à l’Afrique du Sud (5-0) et avaient marqué tous les deux. Cela sera de nouveau le cas ce jeudi soir. Giroud jouera gros: sa place à la Coupe du monde 2022 au Qatar (du 20 novembre au 18 décembre), même si tout ne dépendra pas de cette rencontre. "L'objectif d'Olivier est là, il aura du temps de jeu, a confirmé Deschamps, mercredi. Il faudra continuer après à tout faire pour être performant. Comme à chaque fois, pour lui comme pour d'autres, il y a évidemment de la concurrence et j'aurai des choix à faire."

Le retour de Benzema et l’état de forme de la concurrence dicteront le choix final de Deschamps. Mbappé aime combiner avec la star du Real pour des raisons tactiques, puisqu’il décroche plus que Giroud. Il l’avait confirmé sur RMC Sport, tout en soulignant qu’il n’avait absolument aucun problème à chercher l’ancien joueur d’Arsenal. Leur association sera suivie de près ce jeudi à Saint-Denis.