Equipe de France: après les retraites de Lloris et Mandanda, quels gardiens pour les Bleus en mars?

Avec les retraites internationales de Hugo Lloris et Steve Mandanda, c'est toute la hiérarchie des gardiens de but en équipe de France qui est chamboulée. RMC Sport fait le point sur ce poste avant le début des qualifications de l'Euro 2024 au mois de mars.

Après la retraite d’Hugo Lloris annoncée lundi, c'est au tour de Steve Mandanda de faire la même annonce ce samedi depuis Rennes, à la veille de jouer le PSG avec le club breton. Pourquoi maintenant ? Il s'en est expliqué devant les journalistes alors que la nouvelle avait quelque peu fuitée dans la matinée. "J'ai vécu des grands moments en équipe de France, c’est un privilège et un bonheur d’avoir passé tous ces moments mais aujourd'hui il est temps de boucler la boucle. Avec Hugo (Lloris) on a commencé ensemble, on termine ensemble."

Un casse-tête pour Deschamps

Le numéro 1 naturel sera Mike Maignan (27 ans – 5 sélections) mais pour cela, il va falloir que le gardien de l'AC Milan soit de retour à la compétition. L’ancien Lillois est absent des terrains depuis le 22 septembre et une blessure à un mollet avec les Bleus lors du match de Ligue des nations contre l'Autriche (2-0, remplacé à la mi-temps par Areola). Depuis, c'est la galère. Mike Maignan a été victime d’une rechute mi-octobre qui l'oblige à déclarer forfait pour la Coupe du monde et contraint Didier Deschamps à rappeler Steve Mandanda comme doublure d'Hugo Lloris. Alphonse Areola reste numéro 3 comme en 2018.

Maignan sera-t-il rétabli ?

Depuis la fin du Mondial, le retour de Maignan avec les Rossoneri avait été programmé pour début janvier contre Salernitana. Il avait même participé au stage à Dubaï mais le 23 décembre son retour est reporté. Maigan ressent toujours des douleurs. Le club a communiqué : "lésion du muscle soléaire de la jambe gauche." En Italie, on évoque trop de précipitation de la part du staff en décembre dans le respect du protocole. Les plus optimistes espèrent un retour dans un mois, les plus pessimistes pas avant début mars.

Quoiqu'il en soit, il sera question d'une nouvelle hiérarchie chez les gardiens. En attendant de savoir si Deschamps pourra compter sur Mike Maignan en pleine possession de ses moyens pour le début de la campagne des éliminatoires de l'Euro 2024 contre les Pays-Bas et en Irlande les 24 et 27 mars, regardons qui va pouvoir postuler prochainement chez les Bleus.

Areola, Lafont, Meslier et pourquoi pas Samba ?

Il pourrait bien y avoir une nouvelle forme de concurrence si Maignan ne pouvait pas postuler en mars du 1 au 3 ou au minimum pour le 2e et 3e gardiens des Bleus. Alphonse Areola (30 ans le 27 février) possède une légère avance avec son expérience de l'équipe de France en tant que n°3 lors des deux dernières Coupes du Monde. Cependant, il ne joue pas en championnat avec West Ham. Il dispute uniquement l’Europa Conference League et les coupes nationales en Angleterre. Comme Mike Maignan, il compte cinq sélections avec les Bleus.

Alban Lafont plait à Franck Raviot

Ensuite, il y a le gardien de Nantes, Alban Lafont (24 ans le 23 janvier), qui a été appelé une fois par Didier Deschamps en septembre dernier pour pallier le forfait de Lloris en Ligue des nations et qui avait été intégré comme numéro 3 derrière Maignan et Areola. Il n’a aucune sélection mais 14 en Espoirs. Il est titulaire indiscutable chez les Canaris en Ligue 1 comme en coupe d'Europe cette saison. Il va avoir un gros rendez-vous avec ses partenaires en février (16 et 23) en barrages de la Ligue Europa contre la Juventus.

Il sera très observé à cette occasion par le staff des Bleus. Il plait beaucoup à Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France, tout comme Illan Meslier (23 ans en mars). Le gardien de Leeds depuis trois saisons accomplit de remarquables performances tant et si bien que le Bayern, Chelsea et Newcastle le surveillent dès cet hiver. Il ne lui manque que de connaître une compétition européenne pour progresser. Il n'a jamais été appelé par Deschamps mais souvent cité comme un prétendant pour la suite... Il compte neuf sélections avec les Espoirs.

Samba, la grosse cote

Et puis, on ne peut pas s'empêcher de citer Brice Samba. Le gardien de Lens cette saison (29 ans en avril) n’a certes aucune sélection et pas de véritable passé chez les jeunes en équipe de France mais il réalise une incroyable saison avec les "Sang et or" ce qui fait de lui, pour de nombreux observateurs, le meilleur gardien de but de notre championnat, à mi-parcours.

Didier Deschamps et son staff, au courant des annonces des deux néo-retraités Lloris et Mandanda, ont déjà commencé à réfléchir à leurs successions. Le sélectionneur et ses trois adjoints ont été prolongés jusqu'en 2026 et la prochaine Coupe du monde. Entre une échéance qui va arriver très vite et l'autre qui constitue l'avenir, sans oublier les JO à Paris l'année prochaine, les occasions existent de travailler pour le futur avec ce poste si particulier.