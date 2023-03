"Maignan est un phénomène à Milan", témoigne Lazza, la star du rap italien

Lazza, la star du rap italien, s’est confié à RMC Sport lors de son passage à Paris. L’occasion de parler de son soutien à l’AC Milan, de la cote de popularité de Mike Maignan, de son amitié avec Théo Hernandez, des talents d’artiste de Rafael Leao et de son envie de voir Kylian Mbappé porter le maillot rossonero.

Il est aussi populaire que Jul, Ninho ou SCH de l’autre côté des Alpes. Avec son dégradé à blanc, ses nombreux tatouages et son regard déterminé, Lazza est l’une des stars de la scène rap en Italie. Un genre musical en plein essor dans la Grande Botte. De passage à Paris, à quelques jours de la sortie de son nouveau titre "Zonda" (dispo ce vendredi), l’artiste de 28 ans, originaire de Lombardie, a accordé une interview à RMC Sport. L’occasion de parler de sa passion pour l’AC Milan. Un club qu’il a toujours soutenu, comme son père et son grand-père. Avec des yeux admiratifs pour les performances de Mike Maignan dans les buts.

"C’est un phénomène. Je l’ai découvert quand il est arrivé à Milan (à l’été 2021 en provenance de Lille, ndlr), confie-t-il. C’est un grand gardien, il est super fort. Je l’ai vu faire des parades incroyables, réussir des sauvetages dans des situations compliquées. Je trouve que c’est un super joueur. Il peut faire de grandes choses à Milan. Il a désormais un statut important, avec sa place de titulaire en équipe de France. Ça va lui faire du bien et ça peut aussi aider Milan."

"Je pense que Théo Hernandez était espagnol"

Jacopo Lazzarini (son vrai nom) salue également l'apport d'Olivier Giroud, l’un des grands artisans du titre de champion l’an passé. Avec son efficacité, son mental et son charisme, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus (53 en 121 sélections) est aujourd’hui l’un des chouchous des supporters rossoneri. "Il est fort. Très, très fort. J’ai déjà vu la Curva chanter à la gloire de Giroud à plusieurs reprises. Il est vraiment apprécié ici", confirme Lazza.

Lazza © RMC Sport

Vêtu d’un blouson blanc et bleu nuit, d’un jean et d’une casquette ornée d’une étoile, le natif de Milan nous parle aussi de son amitié avec Théo Hernandez. Le latéral gauche de l’équipe de France, formé à l’Atlético, a débarqué durant l’été 2019 en provenance du Real Madrid. Après avoir débuté sa carrière en Liga. "Je le connais personnellement. On s’est parlé plusieurs fois. J’ai découvert récemment qu’il était français. Je pensais qu’il était espagnol, parce qu’il n’a pas l’accent français quand il parle. Je pensais vraiment qu’il était espagnol! Une fois, je me suis rendu compte qu’on portait la même montre dans une story Instagram. Je lui ai dit et ça nous a fait rire."

"Leao fait de la trap, il se débrouille bien"

Dans le vestiaire du Milan, Lazza est également très proche de Rafael Leao, de cinq ans son cadet: "On s’appelle, on se voit quand on peut. Quand Milan gagne, le week-end, on sort parfois manger ensemble, sinon on se retrouve chez l’un ou l’autre. En plus d’être footballeur, il fait de la musique. Il fait de la trap. Je trouve qu’il se débrouille bien. Je ne comprends pas le portugais, mais ça fonctionne bien musicalement." De là à imaginer un feat avec l'attaquant lusitanien? "Pourquoi pas", répond Lazza, dont le dernier projet SIRIO (sorti l’an passé) cumule près de 800 millions de streams sur les plateformes de téléchargement.

Suivi par 1,8 millions de personnes sur Instagram, le punchliner transalpin, qui compte 44 certifications platine depuis le début de sa carrière, s'intéresse de près à l’actualité du ballon rond. Et il n'a pas manqué la petite phrase de Kylian Mbappé lors de la dernière cérémonie The Best, fin février à Paris. Le crack de Bondy a répondu à une personne qui lui demandait visiblement de venir en Serie A. "Si je viens, c’est que l'AC Milan", a lâché le nouveau capitaine de l’équipe de France, dont la nourrice d'enfance soutenait les Rossoneri. De quoi faire rêver les tifosi du club lombard...

"Je m'identifie un peu à Mbappé"

"Ce serait incroyable. On l’espère. On l’attend", sourit Lazza, avant d’évoquer la notoriété de l’attaquant du PSG dans son pays: "On parle de Mbappé en Italie. Je m’identifie un peu à lui sur le fait d’être l’étoile du moment, qu’un jeune puisse être respecté par tout le monde. Tous les supporters français, que ce soit les enfants, les parents ou les grands-parents, le suivent et le respectent. Ils voient un jeune qui franchit les paliers. J’ai un parcours similaire en Italie. Je pense qu’il doit savourer tout ça. C’est une sensation agréable."

Chez les champions de France, Lazza apprécie aussi son compatriote Marco Verratti. "Je le connais très bien, je vais manger avec lui ce soir (l’entretien a été enregistré ce mercredi, ndlr)). Voir un Italien réussir à l’étranger, c’est une fierté. C’est ce que j’essaie de faire dans la musique. Je lui souhaite bon courage pour qu’il continue à faire ce qu’il fait. C’est super de voir un Italien jouer dans une si grande équipe. Bravo à lui."

La Curva Sud a chanté son morceau "Cenere"

Le mois dernier, Lazza a vécu un moment inoubliable à San Siro, lors de la réception de Tottenham, en huitième de finale aller de la Ligue des champions (1-0). Alors qu’il se trouvait dans la tribune d’à côté, les tifosi de la Curva Sud, où il a ses habitudes, ont repris en chœur le refrain de son morceau "Cenere", diffusé dans les enceintes du stade. Très touché, il les a applaudis en retour. "C’était inattendu, précise-t-il J’étais invité par le club pour ce match. J’ai fait quelques photos, des interviews, et la Curva s’est mise à chanter mon morceau. J’étais à la fois surpris et très heureux".