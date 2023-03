Equipe de France: "Bien manger, bien dormir", Upamecano reprend le credo de Mbappé avant l'Irlande

Après leur démonstration face aux Pays-Bas (4-0), les Bleus enchaîneront dès lundi en Irlande pour la suite des éliminatoires de l'Euro 2024. Avant ce déplacement, Dayot Upamecano a mis en garde ses coéquipiers, en reprenant les sages conseils de Kylian Mbappé.

Il lui aura fallu un petit peu de temps pour assumer la pression d’un tel maillot. Mais du haut de ses 24 ans, il est aujourd’hui prêt. Déjà excellent lors de la Coupe du monde au Qatar, après avoir connu des débuts timides voire compliqués en équipe de France, Dayot Upamecano a encore répondu présent lors du carton face aux Pays-Bas (4-0), vendredi, pour le début des qualifications à l’Euro 2024.

Associé dans l’axe à Ibrahima Konaté, son ancien coéquipier à Leipzig, le roc du Bayern a brillé par sa puissance et sa faculté à casser le premier rideau adverse à la relance. Il a même marqué - avec de la réussite - son deuxième but chez les Bleus, avant de voir sa prestation légèrement ternie par cette main dans la surface qui aurait pu priver son équipe d’un clean sheet. Mais Mike Maignan a sorti le grand jeu pour repousser le penalty de Memphis Depay dans les dernières secondes.

"Il faut continuer"

"On a été une équipe, on a bien communiqué sur le terrain et on a mis de l'envie. Je suis très heureux, c’était important de bien commencer par une grosse victoire, il faut continuer. On a eu de très bonnes sensations", a réagi Upamecano dans une vidéo mise en ligne par la FFF, le regard déjà tourné vers le déplacement en Irlande, lundi (20h45), pour la suite des éliminatoires.

"On enchaîne beaucoup de matchs et il faudra attaquer. Il va falloir bien manger, bien dormir", a-t-il aussi lancé dans un sourire. Une référence au nouveau capitaine Kylian Mbappé ? Le 14 février dernier, dans la foulée de la défaite face au Bayern Munich (1-0), en huitième de finale aller de la Ligue des champions, l’attaquant avait exhorté ses coéquipiers parisiens à se préparer avec le plus grand sérieux en vue du match retour en Allemagne. "Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Que chacun mange bien, dorme bien", avait lâché Mbappé.

On souhaite toutefois aux Bleus un autre résultat. Car le PSG, malgré les conseils de son champion du monde, avait à nouveau été battu par le Bayern (2-0).