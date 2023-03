France-Pays-Bas: des Bleus séduisants fracassent les Néerlandais, le duo Griezmann-Mbappé décisif

Pour son premier match de l’année 2023, l’équipe de France s’est facilement imposée contre les Pays-Bas au Stade de France, lors de la première journée des qualifications pour l’Euro 2024 (4-0). Les Bleus ont notamment pu compter sur leur capitaine et leur vice-capitaine, très complices sur le terrain.

Une nouvelle ère a débuté ce vendredi. Trois mois après la défaite en finale de la Coupe du monde face à l’Argentine, les Bleus ont entamé leur campagne de qualification pour l’Euro 2024 par la réception des Pays-Bas au Stade de France. Pour le premier capitanat de Kylian Mbappé, auteur d'un doublé et d'une passe décisive, l’équipe de France a envoyé un signal fort face à l’autre favori du groupe B, grâce notamment à une première période exceptionnelle (4-0).

Mbappé-Griezmann, les signaux sont au vert

Les interrogations étaient nombreuses depuis l’affaire du brassard. Mais Antoine Griezmann et Kylian Mbappé ont mis tout le monde d’accord dès les premières secondes de jeu. Les deux locomotives offensives ont fait plier l’arrière-garde néerlandaise après seulement une minute et 55 secondes.

A l’origine de l’action, le joueur de l’Atlético a récupéré le ballon avant de servir Kolo Muani. Ce dernier a trouvé Mbappé sur le côté gauche et comme un symbole, le vice-capitaine a ouvert le score du pied gauche. Son premier but en sélection depuis le 13 novembre 2021 et la réalisation la plus rapide de l’équipe de France depuis Louis Saha en octobre 2006.

Complètement sous l’eau et touchés par un virus, les Pays-Bas n’ont même pas le temps de respirer que Dayot Upamecano a profité d’une sortie catastrophique de Jasper Cillessen pour faire chavirer de nouveau le Stade de France. Symbole d’un début de match raté, les Néerlandais n'avaient plus été menés 2-0 après huit minutes de jeu depuis un match contre la Belgique en novembre 1951, selon Opta. Malgré un léger mieux au quart d’heure de jeu, les hommes de Ronald Koeman ont affiché une fébrilité défensive inquiétante, ce qui a profité à Kylian Mbappé, buteur d'une frappe à ras-de-terre.

Le mur Maignan

Insatiables, les joueurs de Didier Deschamps ont su être réalistes (six tirs cadrés en dix tentatives) et Randal Kolo Muani a montré de belles choses en pointe de l’attaque pour sa première titularisation. Disponible et mobile, l’ancien nantais a pesé face à une défense néerlandaise aux abois, même si la connexion avec Mbappé a semblé limitée. Il aurait même pu s'offrir un but à la suite d'un contre éclair initié par Kingsley Coman, mais "RKM" a envoyé sa reprise au-dessus des buts de Cillessen.

Défensivement, les Bleus ont laissé peu de cartouches aux attaquants bataves en première période. Au retour des vestiaires, Mike Maignan s'est employé plusieurs fois pour calmer les débuts d'incendie allumés par Memphis Depay et ses coéquipiers. Le gardien de l'AC Milan est resté vigilant jusqu'au bout pour repousser le penalty de l'ancien lyonnais et conserver le clan sheet.

En gestion en seconde période, les vice-champions du monde ont pu tranquillement gérer leurs efforts en vue de leur deuxième rendez-vous du mois de mars, en Irlande, ce lundi (20h45) pour poursuivre une campagne de qualifications qui démarre sur les chapeaux de roues. Cela n'a pas empêché Kylian Mbappé de réaliser un dernier tour de magie en fin de match pour régaler une nouvelle fois le clan tricolore, en enchaînant les feintes et une frappe à 100 km/h pour clôturer une belle soirée, annonciatrice d'un avenir prometteur. Le 38e but en 67 matchs avec l'équipe de France: une bonne journée au boulot.