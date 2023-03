France - Pays-Bas: "C'est un leader", Deschamps encense Maignan, qui "a tout" pour succéder à Lloris

Serein et décisif pour repousser un penalty de Memphis Depay, Mike Maignan a réussi sa grande première en tant que gardien numéro 1 des Bleus, vendredi, lors de la large victoire face aux Pays-Bas (4-0). Un très bon match salué par Didier Deschamps.

Des interventions dans les pieds pleines d’autorité, des relances assurées, et surtout ce penalty de Memphis Depay repoussé dans les ultimes secondes au Stade de France. Choisi naturellement par Didier Deschamps pour être le nouveau numéro 1 des Bleus avec la retraite internationale d’Hugo Lloris, Mike Maignan a vécu une soirée parfaite pour sa grande première dans ce nouveau rôle, à l’occasion du carton face aux Pays-Bas (4-0), vendredi, pour le début des qualifications à l’Euro 2024.

"Il a tout pour prendre le relais"

S’il a eu peu de travail à faire jusqu’à cet arrêt au bout du temps additionnel, le portier de l’AC Milan (27 ans) est apparu serein et rassurant pour ses coéquipiers. De bon augure pour la suite. "C'est Mike ! Je n'avais pas de doute sur sa capacité. Il a eu une blessure (de septembre à février, qui lui a fait manquer la Coupe du monde au Qatar, ndlr) mais que ce soit ses qualités de gardien ou son mental... C’est un leader, totale confiance. Ça s'est très bien passé et il y a en plus ce penalty arrêté. Je n’avais aucune inquiétude", a réagi Didier Deschamps après la rencontre en conférence de presse.

"Il avait confiance mais faire un match comme ça, tout de suite… Ce n’est quand même pas évident de remplacer (Hugo) avec tout ce qu’il a pu faire et très bien faire, mais Mike a vraiment tout pour prendre le relais", a insisté le sélectionneur des champions du monde 2018 et vice-champions du monde 2022. Maignan sera à nouveau très attendu lundi à Dublin (20h45) pour la suite des qualifs de l’Euro face à l’Irlande.