Équipe de France: ces Bleus qui ont déjà joué avec Benzema

Depuis la dernière apparition de Karim Benzema fin 2015, l’équipe de France a beaucoup changé. Plusieurs tauliers sont partis, d’autres sont arrivés. Mais certains Bleus connaissent tout de même l’attaquant du Real Madrid, à l’image de Raphaël Varane, Hugo Lloris ou Antoine Griezmann.

Il a été poussé dehors par le vent de la polémique. Obligé de s’en aller par une porte dérobée. Cinq ans et demi après sa dernière apparition en équipe de France, Karim Benzema s’apprêterait à faire son grand retour. Selon L’Équipe et Le Parisien, Didier Deschamps pourrait le convoquer afin de disputer l’Euro le mois prochain. Le sélectionneur dévoilera ce mardi (vers 20h20) les noms des 26 joueurs retenus pour le grand rendez-vous de l’été. Si l’attaquant du Real Madrid en fait bien partie, il retrouvera un groupe largement remodelé.

Longtemps mis à l’écart, en raison notamment de l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena et de certains propos tenus dans la presse, le buteur de 33 ans a assisté de loin à l’émergence d’une génération dorée. Celle de Kylian Mbappé, de onze ans son cadet. Les deux cracks, qui se sont croisés en Ligue des champions, n’ont encore jamais évolué ensemble. Idem pour Kingsley Coman, N’Golo Kanté, Adrien Rabiot, Benjamin Pavard, Presnel Kimpembe ou Lucas Hernandez.

Deschamps l’a utilisé 32 fois avec les Bleus

Mais Benzema (81 sélections, 27 buts) n’arrivera pas totalement en terre inconnue à Clairefontaine. Plusieurs tauliers de l’équipe actuelle ont déjà partagé un vestiaire avec lui. A commencer par Raphaël Varane, qui le côtoie depuis dix ans au Real et qui l’a connu aussi en sélection. Le capitaine Hugo Lloris a disputé l’Euro 2012 et la Coupe du monde 2014 aux côtés de KB Nueve. Paul Pogba et Antoine Griezmann étaient là aussi lors de l’épopée au Brésil, où les Bleus avaient atteint les quarts de finale (défaite 1-0 contre l’Allemagne).

Parmi les remplaçants, Steve Mandanda, Lucas Digne, Moussa Sissoko ou Anthony Martial ont partagé des sélections avec l’ancien surdoué de l’OL. Sans parler de Didier Deschamps, qui connaît parfaitement Benzema. Avant de le boycotter, le sélectionneur l’a utilisé à 32 reprises entre 2012 et 2015. En lui confiant le rôle d’avant-centre lors du Mondial 2014. Sept mois après une nuit d’ivresse au Stade de France, lors de la victoire face à l’Ukraine en barrage retour (3-0).