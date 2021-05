Équipe de France: Mbappé avait 8 ans quand Benzema a débuté chez les Bleus

Si Didier Dechamps rappelle Karim Benzema en équipe de France pour disputer l’Euro, l’attaquant du Real Madrid évoluera pour la première fois avec Kylian Mbappé. De onze ans son cadet. Leur association sera l’une des grandes attractions des prochains matchs des Bleus.

Karim Benzema a débuté sa carrière internationale le 28 mars 2007. A 19 ans. Lors d’un match amical face à l’Autriche, l’ancien surdoué de l’OL avait offert la victoire aux Bleus en inscrivant l’unique but de la rencontre sur une passe de Samir Nasri (1-0). Sept minutes après son entrée en jeu au Stade de France, à la place de Djibril Cissé. Kylian Mbappé était devant sa télévision ce soir-là. Ou peut-être même déjà dans son lit. Car le futur crack n’avait que 8 ans à l’époque. Il évoluait à l’AS Bondy, le club de sa ville natale, sous le regard protecteur de son père Wilfried. Loin du centre de formation de Monaco, qu’il n’a rejoint qu’en 2013.

Un duo d'attaque de feu

Quatorze ans plus tard, les deux stars, qui se sont déjà affrontées en Ligue des champions, s’apprêtent à évoluer pour la première fois ensemble. Sous le maillot national. Selon L’Équipe et Le Parisien, Didier Deschamps serait en passe de rappeler Karim Benzema afin de disputer l’Euro. Cinq ans et demi après sa dernière sélection. Si c’est le cas, le buteur du Real Madrid devrait être associé au phénomène du PSG au sein d’une attaque de feu. Avec Antoine Griezmann et peut-être Kingsley Coman en soutien.

Lorsque Mbappé a fait ses premiers pas chez les Bleus, lors d’une victoire au Luxembourg en éliminatoires du Mondial (le 25 mars 2017), Benzema était déjà écarté de l’équipe nationale depuis près d’un an et demi, en raison notamment de l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Autant dire que leur association sera particulièrement attendue, si Deschamps décide de la mettre en place.

Deux buteurs en grande forme

Avant même l’annonce de la liste des 26 joueurs retenus pour l’Euro, prévue ce mardi (vers 20h20), elle fait déjà naître un immense espoir. Avec 29 buts inscrits en 45 apparitions cette saison, Benzema (33 ans) réalise une saison éblouissante avec le Real Madrid. Et que dire de celle de Mbappé (22 ans), avec 40 réalisations en 45 matchs au PSG. Sur le papier, le duo a de quoi terroriser n’importe quel adversaire dans les prochaines semaines.

Benzema (81 sélections, 27 buts) n’a jamais caché son affection pour Mbappé (42 sélections, 16 buts), qui avait 10 ans lorsqu’il a rejoint le Real Madrid à l’été 2009. Et le champion du monde 2018 voue évidemment un profond respect à celui qui est devenu le taulier du club merengue depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus, il y a trois ans. Les deux gâchettes pourraient entamer leur aventure commune face au pays de Galles le 2 juin prochain. Un match de préparation programmé à l’Allianz Riviera de Nice. Dans le stade où Benzema est apparu pour la dernière fois sous le maillot bleu, en octobre 2015…