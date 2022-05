Equipe de France: comment les Bleus suivent le dossier des droits d'images de Mbappé

Environ un mois et demi après le feuilleton des droits à l'image de Mbappé, le cas de l'attaquant parisien ne représente pas un enjeu majeur pour l'équipe de France. Mais une grande partie des Bleus avouent qu’il faut faire évoluer la convention de 2010 en instaurant un droit de regard plus important pour les joueurs.

La négociation est individuelle mais aura quoi qu’il arrive des répercussions collectives. Suivant comment finiront les discussions entre l’entourage de l’attaquant et la Fédération Française de Football autour de la gestion de ses droits d’images, les autres joueurs de l’équipe de France pourraient aussi voir leurs contrats évoluer. Aujourd’hui, le cas du joueur du Paris Saint-Germain ne représente pas un enjeu majeur pour les Bleus. Les primes collectives ne représentent qu’un pourcentage faible des salaires glanés à l’année par les joueurs. A tel point que certains perçoivent même leur chèque plusieurs mois après l’avoir reçu. Les joueurs perçoivent, en revanche, des retombées indirectes après avoir acquis un statut d’international, sur leur nouveau contrat négocié en club ou en sponsors individuels.

Un droit de regard, sans toucher au côté égalitaire

S’il a alimenté les discussions leur du dernier rassemblement, le sujet est aujourd’hui bien moins discuté. Seuls quelques cadres ont des échanges avec Noël Le Graët et des membres de la FFF pour suivre l’évolution du dossier. Le degré d’implication des joueurs est complètement différent. Mais les tricolores se rejoignent majoritairement sur un point : les primes doivent rester collectives et égalitaires en équipe de France, un point important pour Noel Le Graët. Le président de la FFF ne compte pas lâcher sur ce point mais il reste ouvert à la discussion sur d’autres points. Car malgré sa sortie dans les colonnes de L’Équipe, Noel Le Graët souhaite poursuivre le dialogue avec Kylian Mbappé. Le patron de la fédération reste attaché à l’homme et sait que le joueur est important pour l’équipe de France.

La plupart des Français avouent qu’il faut faire évoluer la convention de 2010 en instaurant un droit de regard plus important pour les joueurs. Plusieurs éléments phares du groupe de Didier Deschamps aimeraient aussi être prévenus plus tôt des opérations auxquelles ils vont participer, tout en intégrant les sensibilités de chacun. C’est probablement sur ce sujet que des évolutions devraient intervenir dans les semaines à venir, en mettant de côté l’aspect financier. A ce moment-là, les discussions devront alors forcément s’ouvrir à l’ensemble du groupe.