Equipe de France: Deschamps juge Mbappé "très habile dans la communication", mais reste flou sur le capitanat

A l’occasion du premier jour du rassemblement de l’équipe de France lundi à Clairefontaine, le sélectionneur tricolore Didier Deschamps a déclaré ne pas avoir encore tranché pour le nom du futur capitaine. Mais il assure que la communication de Kylian Mbappé n’est pas un handicap.

Qui succédera à Hugo Lloris dans le rôle de capitaine de l'équipe de France ? Le gardien de Tottenham ayant pris sa retraite internationale, tout comme Raphaël Varane, Didier Deschamps doit nommer un nouveau joueur pour porter le brassard. Les Tricolores pressentis pour succéder à Lloris ne sont pas nombreux. "Pas plus de cinq", a indiqué le Basque, interrogé à de nombreuses reprises sur le sujet lundi en conférence de presse. "Ça va devenir une torture" , a-t-il d'ailleurs lancé, mi-amusé, mi-agacé.

Car comme lors de l’annonce de sa liste jeudi, DD n’a laissé filtré aucun indice sur le nom du futur capitaine. "Je vais profiter des premiers jours de rassemblement pour discuter avec les joueurs concernés. L’échange que j’ai avec eux nourrit ma réflexion. Je sais que ce n’est pas anodin d’être capitaine de l’équipe de France. Cela doit se faire naturellement. Je continue de réfléchir."

"Je n’ai pas décidé aujourd’hui"

Kylian Mbappé figure bien sûr parmi les grands favoris. L’attaquant du PSG, capitaine dimanche face à Rennes, n’est pas réputé pour faire de la langue de bois. Deschamps craint-il les prises de paroles parfois très tranchées de son buteur ? Et est-ce que cela peut constituer un obstacle rédhibitoire en sélection pour devenir capitaine ? La réponse est non pour Didier Deschamps, qui à l’habitude de maîtriser parfaitement sa communication : "S’il a une qualité en plus de toutes ses qualités (sur le terrain), c’est d’être très bon et très habile dans la communication, souligne le Basque. Je ne pense pas que ce soit un problème dans ce domaine. Je ne peux pas vous en dire plus parce ce que je n’ai pas décidé aujourd’hui."

Relancé sur le capitanat de Kylian Mbappé au PSG, Deschamps a une nouvelle fois dribblé la question : "La situation en club n’est pas la même qu’en sélection. Ce n’est pas mon quotidien." Le sélectionneur a donné rendez-vous jeudi. En ce jour de veille de match face aux Pays-Bas, vendredi au Stade de France, il s’installera en conférence de presse avec un joueur. Ce sera le nouveau capitaine de l’équipe de France.