Equipe de France: deux membres du staff des champions du monde 2018 à l'Elysée pour recevoir la Légion d’honneur

Deux ans après avoir été faits Chevaliers de la Légion d’honneur, Philippe Tournon, ancien chef de presse de l’équipe de France et Mohamed Sanhadji qui assure la sécurité des Bleus depuis 2004 vont recevoir ce lundi leur insigne lundi à l'Elysée.

Le staff des Bleus récompensé. Deux membres du staff de l'équipe de France sacrée championne du monde en 2018, recevront leur insigne de Chevalier de la Légion d'honneur ce lundi soir à 18h à l'Elysée. Il s'agit de Philippe Tournon, qui fut chef de presse des Bleus entre 1984 et 2004 et entre 2010 et 2018, et du Commandant Mohamed Sanhadji, qui assure la sécurité de l'équipe de France depuis 2004. Ils faisaient partie des 423 personnes distinguées dans la promotion du 14 Juillet 2019 de la Légion d'honneur.

Tournon, "le petit grincheux" des Bleus

Agé de 78 ans, le premier a pris sa retraite à l’issue du triomphe des Bleus en Russie. "C'est notre petit grincheux", avait glissé en riant Antoine Griezmann lors du dernier point presse de cet ex-journaliste. "Je l'ai connu en 2010, rappelait Blaise Matuidi. On a passé beaucoup de temps ensemble. Il est parfois dur, il me tire les oreilles pour que vous (les journalistes) soyez heureux, parce que je suis souvent en retard. Il a été une part importante du projet de l'équipe de France pendant toutes ces années."

Surnommé "Momo" à Clairefontaine, Mohamed Sanhadji, 53 ans, est chargé de la sécurité des Tricolores depuis 2014. "Momo, c’est du 24 heures sur 24 avec nous, glissait récemment Guy Stéphan, l’adjoint de Didier Deschamps, à Ouest-France. À chaque rassemblement, c’est le premier arrivé et le dernier parti. Il veille à ce que tout se passe bien avec efficacité, anticipation et discrétion, au château comme lors de nos voyages. Il nous suit partout et n’est jamais très loin."