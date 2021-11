Griezmann défend son bilan au Barça: "Ce n'était pas catastrophique"

Dans un entretien diffusé dimanche par Téléfoot, Antoine Griezmann assure n'avoir aucun regret sur son passage au FC Barcelone, qu'il a quitté l'été dernier pour retourner à l'Atlético, où il se sent "aimé".

Trente-cinq buts et dix-sept passes décisives en 102 apparitions avec le FC Barcelone, toutes compétitions confondues. Un bilan statistique décevant. Loin, très loin même de ses standards affichés lors de son premier passage à l’Atlético, où il marquait environ tous les deux matchs. Surtout, la greffe n’aura jamais pris avec Lionel Messi et plus globalement avec un club qui devait pourtant lui permettre de passer un nouveau cap dans sa carrière. En deux saisons passées en Catalogne, Antoine Griezmann a déçu, et il a fini par accepter l’idée d’un départ, avec un retour chez les Colchoneros validé dans le money-time du dernier mercato estival.

Mais le champion du monde 2018 assure n’avoir aucun regret sur ce passage au Barça. "Ce n'était pas non plus catastrophique, parce que j'ai presque toujours inscrit 20 buts chaque saison", a-t-il déclaré ce dimanche dans un entretien donné à Téléfoot. "Pour moi, c'est une immense fierté d'avoir joué à Barcelone. J'étais très heureux d'y aller, j’ai eu des coéquipiers extraordinaires. J'ai beaucoup appris des coachs, même si des fois je ne jouais pas, même si ça a été compliqué par moments", a-t-il développé, en faisant notamment référence à son placement, lui qui a souvent été utilisé dans un couloir par Quique Setién ou Ronald Koeman.

"On m’aime comme je suis (à l'Atlético)"

Après un début de saison mitigé, Griezmann semble à nouveau épanoui sous les ordres de Diego Simeone, en témoignent ses dernières prestations. S’il est resté muet samedi contre Osasuna (1-0), il totalise quatre buts sur ses sept derniers matchs. "On m’aime comme je suis, c’est parfait pour tout le monde. J’appréhendais (par rapport aux supporters, ndlr), j’étais mal parti, mais je savais que j’allais tout donner sur le terrain pour avoir des encouragements et ça se passe très bien pour l’instant", a-t-il commenté sur Téléfoot. Il a en plus appris une bonne nouvelle cette semaine puisqu’il sera disponible pour le choc de Ligue des champions contre l'AC Milan mercredi.

Initialement suspendu deux rencontres après avoir été exclu face à Liverpool le 19 octobre, il a vu l’UEFA réduire sa sanction en appel. Il a déjà purgé son match de suspension lors du retour à Anfield.