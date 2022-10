Équipe de France: deuxième défaite de suite pour les Bleues, qui s'effondrent en Suède

L'équipe de France féminine de football s'est inclinée 3-0 contre la Suède, mardi à Göteborg en match de préparation à la Coupe du monde 2023, quatre jours après avoir perdu 2-1 en Allemagne. Jamais les Françaises n'avaient subi deux défaites de suite depuis le début du mandat de la sélectionneuse Corinne Diacre, en 2017.

Les Bleues inquiètent. L'équipe de France féminine a sombré 3-0 en Suède, mardi, subissant ainsi une deuxième défaite d'affilée. C'est une mini-série noire inédite dans l'ère Corinne Diacre, qui interroge sur la capacité des Françaises à tenir la dragée haute face aux meilleures. Le tout à neuf mois de la Coupe du monde 2023.

La sélectionneuse a échoué à Göteborg comme quatre jours plus tôt en Allemagne (défaite 2-1), déjà face à une des trois meilleures nations au classement Fifa. L'ex-coach de Clermont en Ligue 2 n'avait jamais, en quatre ans de mandat, perdu deux fois de suite. Un chiffre anecdotique ? Il ne s'agit que de matches de préparation pour le Mondial du 20 juillet au 20 août. Mieux vaut trébucher maintenant qu'en Australie et Nouvelle-Zélande, mais le niveau de jeu pose cependant question, et ce à chaque ligne.

1-0 au bout de 24 secondes

Dans l'ouest de la Suède, les Françaises ont été cueillies à froid avec un but encaissé après seulement 24 secondes, un record dont elles se seraient bien passées. Démarquée à gauche, Jonna Andersson a centré, Selma Bacha a repoussé la menace mais Filippa Angeldahl a suivi et marqué depuis l'entrée de la surface, faisant mieux que l'Américaine Kristine Lilly et son but inscrit après 27 secondes en mars 2006.



À l'heure de jeu, Andersson a de nouveau fait mal à la défense française en déposant un corner sur la tête de la Parisienne Amanda Ilestedt, mieux placée et plus vive que les défenseures centrales Wendie Renard et Aïssatou Tounkara (59e, 2-0). Cette dernière, pas à la fête, a même été exclue à la 74e minute après avoir crocheté par derrière Stina Blackstenius qui filait au but. Et l'entrante Madelen Janogy a enfoncé un peu plus les Bleues (78e, 3-0), totalement dépassées dans le Gamla Ullevi plein à craquer. Pauline Peyraud-Magnin s'est déployée en fin de match pour éviter une note plus salée encore...

La défense trop friable, le milieu secoué

Après le revers en Allemagne, Diacre avait fixé comme priorité absolue d'améliorer "l'efficacité" offensive, mais il lui faudra peut-être d'abord penser à consolider sa défense, laquelle n'avait plus encaissé trois buts dans le même match depuis mars 2020 face aux Pays-Bas (3-3). L'arrière-garde tricolore, orpheline de la grande blessée Griedge Mbock, s'est montrée trop friable sur coups de pied arrêtés, pas assez dynamique et parfois coupable de mauvais alignements, ce qui a semblé agacer la capitaine Renard.

Le milieu de terrain s'est aussi fait secouer sous le pressing intense des Suédoises, Kenza Dali et Charlotte Bilbault semblant plus à la peine qu'à l'accoutumée. A la mi-temps, Diacre a néanmoins choisi de remplacer Grace Geyoro, la troisième milieu, pour renforcer sa ligne d'attaque. Lindsey Thomas et Melvine Malard ont profité de la rotation, sans offrir beaucoup plus de solutions.

Les Bleues referment leur stage d'octobre sur une triste note, une dizaine de jours avant de connaître leurs adversaires au premier tour du Mondial lors du tirage au sort prévu à Auckland le 22 octobre. Sur le plan sportif, elles ont pour l'heure une demi-douzaine de rencontres programmées avant le départ pour le Mondial en Océanie, avec un amical contre la Norvège le 11 novembre à Alicante (Espagne), le Tournoi de France en février et des matchs de préparation en avril.