Équipe de France: les Bleues s'inclinent encore contre l'Allemagne

Comme en demi-finale de l'Euro en juillet dernier, l'équipe de France féminine s'est de nouveau inclinée face à l'Allemagne ce vendredi en amical (2-1). Et comme en Angleterre, Alexandra Popp a fait vivre un cauchemar aux Bleues.

Comme à l'Euro en juillet, l'équipe de France féminine s'est désagrégée face au réalisme de l'Allemagne et de son poison offensif Alexandra Popp (2-1) vendredi à Dresde en amical, une fâcheuse défaite contre un candidat l'été prochain au titre mondial. A la fin, c'est l'Allemagne qui gagne, et c'est Popp qui marque. Dans un scénario similaire à celui de la demi-finale européenne du 27 juillet dernier à Milton Keynes (2-1), la surpuissante attaquante a transpercé une défense bleue démunie et timide pour inscrire un doublé.

Encore des progrès à faire face au gros

Impériale dans la surface, la capitaine allemande s'est imposée de la tête juste avant la mi-temps (44e), puis au second poteau juste après la pause sur une action d'école (48e), renvoyant les Françaises à leur inexpérience au plus haut niveau international, malgré la réduction du score de Viviane Asseyi sur penalty (85e).



Car si les joueuses de Corinne Diacre déroulent lorsque l'opposition laisse à désirer, comme contre la Grèce (5-1) et l'Estonie (9-0) en septembre, il leur manque encore ce succès référence contre une nation majeure du football féminin mondial en terrain hostile.



Certes, les Bleues étaient amoindries cette semaine par une flopée de blessures, avec quatre cadres sur le flanc, de l'attaquante Marie-Antoinette Katoto à la défenseure Griedge Mbock, en passant par Sakina Karchaoui et Sandie Toletti. Mais les Allemandes n'étaient pas au complet non plus, loin de là, avec quatre titulaires de juillet à l'infirmerie. Les Françaises se rendent mardi (18h30) à Göteborg pour y affronter la Suède, toujours en amical.