Equipe de France: Diallo veut voir les Bleu(e)s décrocher l'or aux JO de Paris 2024

Invité de la convention du syndicat Foot Unis, le président de la FFF Philippe Diallo a fait passer plusieurs messages aux clubs professionnels. Il leur a notamment demandé de faciliter la libération des joueurs en 2024, pour que l'équipe de France aille conquérir l'or olympique à Paris.

Philippe Diallo, président de la FFF, est l’un des invités de la convention des clubs pros organisée par le syndicat des clubs Foot Unis sur deux jours, au Groupama Stadium de Lyon. Juste avant le dîner de gala ce lundi, le nouveau président de la FFF a remercié Laurent Nicollin, président de Foot Unis, Jean-Michel Aulas et aussi… Noël Le Graët, assis à la même table d’honneur que lui.

Diallo a rappelé que le Breton a dirigé la LFP pendant plus de huit ans (1991-2000) et a donc participé aussi au développement du foot professionnel en France, rendant sa présence naturelle. Après l’assemblée générale de la FFF, Diallo continue d’honorer son prédécesseur qu’il compte ménager.

"Les JO en France n'arrivent qu'une fois par siècle"

Puis le nouveau patron du foot français a lancé deux appels aux clubs professionnels. Le premier concerne le foot féminin. Un comex de la FFF spécial se tiendra ce mardi. "De bonnes nouvelles pourraient être annoncées demain après-midi", a-t-il annoncé à propos de la diffusion de la D1 Arkéma. Une compétition qui a été transformée sous l’impulsion de Jean-Michel Aulas. Diallo a annoncé un abondement de +25% de la part de la FFF pour soutenir le foot féminin. Il demande donc aux clubs pros de booster, soutenir et renforcer leurs sections féminines.

Le deuxième message touche aux Jeux olympiques de Paris 2024. "Les JO en France n’arrivent qu’une fois par siècle", a-t-il rappelé. Avant d’annoncer un objectif clair: "On a la capacité de monter une équipe pour gagner la médaille d’or. Le foot est la discipline qui a vendu le plus de billets. Il n’y aura pas d’obligation FIFA (en termes de libération de joueurs) donc ça dépendra de vous. Que l’intérêt général prédomine !" Voilà donc un Philippe Diallo de plus en plus à l’aise dans le costume présidentiel, qui a su se montrer ferme sur ces deux messages aux clubs pros.