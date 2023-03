Equipe de France féminine: Corinne Diacre n’aurait pas l’intention de démissionner

En pleine tempête depuis que des internationales tricolores ont claqué la porte de l’équipe de France, Corinne Diacre n’aurait pas l’intention de démissionner de son poste de sélectionneure rapporte Canal+ ce jeudi.

Quel avenir pour Corinne Diacre ? La sélectionneure de l’équipe de France a vu son poste fragilisé depuis que des joueuses internationales, Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani et Perle Morroni, ont décidé de ne plus honorer la sélection. Si ces joueuses, parmi lesquelles trois cadres, n’ont pas cité son nom, Corinne Diacre est clairement à l’origine de cette décision qui fait tâche à cinq mois de la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet – 20 août). En dépit de ces remous, l’ancienne coach de Clermont n’a pas l’intention de démissionner annonce Canal+ ce jeudi.

Elle sera fixée sur sort le 9 mars

D’après la chaîne cryptée, Corinne Diacre espère toujours être sur le banc des Bleues lors du Mondial 2023. Cette décision pourrait toutefois être remise en cause par ses dirigeants à la FFF. Des auditions sont menées actuellement par un groupe de travail du comité exécutif de la Fédération. Jean-Michel Aulas, Marc Keller, Aline Riera et Laura Georges figurent dans celui-ci. La sélectionneure, en poste depuis 2017, devrait être fixée sur son avenir le 9 mars prochain lors d’un Comex de l'instance fédérale.