Equipe de France féminine: "Son ouverture d'esprit est incroyable", Karchaoui convaincue par la méthode d'Hervé Renard

La défenseure du PSG et de l'équipe de France Sakina Karchaoui a apprécié sa première semaine du travail aux côtés d'Hervé Renard. Le nouveau sélectionneur des Bleues a su déjà imprimer sa patte à trois mois et demi de la Coupe du monde.

La méthode Hervé Renard fait déjà de l'effet. Nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine, l'ancien entraîneur de Lille et Sochaux a remporté son premier match vendredi en renversant la Colombie à Clermont (5-2). S'il a fait des choix forts, notamment en rappelant Eugénie Le Sommer, Renard fait déjà l'unanimité au sein du groupe tricolore.

"Il a apporté ce qu'il sait faire, notamment sur le côté humain, explique Sakina Karchaoui dans les colonnes de L'Équipe. Son ouverture d'esprit est incroyable, le fait qu'il ait voyagé à travers le monde, qu'il ait eu des expériences très différentes, ça amène une autre culture dans le groupe. On peut parler de tout et de rien, il est très attentif à ce qu'on lui dit, ouvert à la conversation. Ça amène de la fraîcheur. Il me semble très juste dans ce qu'il fait, avec un discours positif, ambitieux. C'est ce dont avait besoin le groupe, aller main dans la main vers le même objectif."

Un test face au Canada

De par ses mots, Hervé Renard a permis à son groupe de renverser une situation très inconfortable lors de son baptême du feu. Menées 2-0 à la 50e minute, les Bleues ont inscrit cinq buts en seconde période, avec notamment deux doublés d'Eugénie Le Sommer et Delphine Cascarino. "Il a eu un discours très fort en causerie qui m'a énormément touché et toutes les filles d'ailleurs. Quand il parle, on ressent une grande sincérité et l'amour de notre nation. On se devait de gagner pour sa première", poursuit la défenseure du PSG.

Après la Colombie, Hervé Renard va s'attaquer ce mardi à son premier test à la tête de l'équipe de France féminine, avec la réception du Canada, les championnes olympiques en titre (21h10). Le dernier match avant la liste définitive pour la Coupe du monde, organisée en Australie et Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août). Avant leur entrée en lice face au Panama le 23 juillet, les coéquipières de Wendie Renard disputeront deux derniers matchs amicaux contre l'Irlande et l'Australie.