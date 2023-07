Equipe de France féminine: vers un retour de Selma Bacha contre le Brésil

Sortie sur blessure lors du match amical face à l'Australie, Selma Bacha sera forfait pour le premier match en Coupe du monde de l'équipe de France ce dimanche (12h) face à la Jamaïque mais devrait être présente face au Brésil a annoncé Hervé Renard ce samedi en conférence de presse.

Un peu d'espoir. Alors que l'on apprenait ce samedi la blessure d'Elisa De Almeida, déjà forfaite pour le match d'ouverture de la Coupe du monde des Tricolores ce dimanche face à la Jamaïque, Hervé Renard a donné de meilleures nouvelles concernant Selma Bacha, l'autre blessée du groupe. La latérale lyonnaise devrait être de retour face au Brésil, samedi 29 juillet à Brisbane.

Un retour express

Sortie sur blessure à la toute fin du match amical contre l'Australie et victime d'une entorse à la cheville, Selma Bacha va "de mieux en mieux", assuré le sélectionneur français en conférence de presse ce samedi dans des propos retranscrits par le média indépendant Footeuses. "Elle accélère et tout est parfait. On a eu très peur, je ne vais pas vous le cacher. Nous ne prendrons pas de risque avec elle. Selon toute vraisemblance, elle sera là pour le Brésil."

Touchée depuis huit jours et toujours en convalescence, elle s'est entraînée à part ce samedi après-midi à Sydney. "Notre médecin est un magicien", s'était enthousiasmé Hervé Renard vendredi, épaté par la vitesse à laquelle la "pile" du groupe bleu s'est remise de ce mauvais coup.

De Almeida forfaite contre la Jamaïque

En revanche, les Bleues devront faire sans Elisa De Almeida a confirmé le sélectionneur ce samedi. "Elle a pris un coup il y a 48 heures, elle ne pouvait pas poser le pied par terre. Aujourd'hui (samedi), ça va mieux mais elle ne sera pas en mesure d'être alignée demain". De Almeida, initialement pressentie pour être titulaire, avait manqué l'entraînement des Bleues quelques minutes plus tôt.

L'encadrement de la sélection avait rapidement indiqué que la joueuse du PSG avait été victime "d'un coup à un mollet reçu à l'entraînement". Estelle Cascarino semble la mieux placée pour la remplacer en défense aux côtés de la capitaine Wendie Renard.

De Almeida a souffert pendant la préparation d'une gêne persistante aux adducteurs, son état suscitant la vigilance de l'encadrement médical. En conférence de presse jeudi, elle se disait néanmoins "sûre d'être à 100%" et affirmait "ne plus avoir du tout de douleur". C'est un nouveau coup dur pour une sélection touchée par de nombreuses blessures à tous les postes (Marie-Antoinette Katoto, Delphine Cascarino, Amandine Henry, Griedge Mbock).