Equipe de France: Giroud "agréablement surpris" par le soutien des supporters indiens

Au moment de prendre leurs quartiers mercredi soir à leur hôtel de Doha, les Bleus ont été encouragés par les chants de supporters indiens venus les accueillir à quelques jours de leur entrée en lice au Mondial. Un soutien salué par Olivier Giroud.

"On a été très agréablement surpris par l'ambiance." Présent ce jeudi en conférence de presse, à cinq jours de l’entrée en lice de la France contre l’Australie à la Coupe du monde, Olivier Giroud est revenu sur l’accueil qui a été réservé aux Bleus lors de leur arrivée à Doha. Mercredi soir, les champions du monde ont été acclamés au moment de rejoindre leur hôtel par un groupe de supporters indiens.

"Il était tard, c'était l'heure du dîner, et ça fait toujours plaisir de se sentir bien accueillis comme ça, a réagi Giroud. On n’a pas pu saluer les supporters qui étaient à l’extérieur mais on a reçu un super accueil dans le hall de l'hôtel. Ça m'a rappelé un peu la Russie, où les gens étaient très chaleureux. Mais je ne savais pas que les Indiens supportaient l'équipe de France, c'est un poids sachant qu'ils sont 1 milliard."

Un club de supporters indiens très actif

Une déclaration faite avec le sourire alors que les scènes de ces supporters indiens venus encourager les Bleus ont pu surprendre et étonner. Sur place, Giroud et ses partenaires peuvent notamment compter sur le "French football fans club India", très actif à Doha.

Ce jeudi soir, les Bleus ont aussi été soutenus lors de leur entraînement par des jeunes élèves (environ 270 + 30 encadrants) de l’école française Bonaparte de Doha. "On savait que la Fédération avait fait le maximum pour nous mettre dans les meilleures conditions, a confié Giroud. Avoir des supporters ce soir, c'est bien, on a la chance de s'entraîner dans un stade de 12.000 places, c'est agréable d'avoir le soutien des supporters."

La France attaquera la défense de son titre le mardi 22 novembre face à l'Australie (20h), avant de défier le Danemark le samedi 26 novembre (17h) et la Tunisie le mercredi 30 novembre (16h).