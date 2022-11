EN DIRECT - Equipe de France: Kolo Muani est arrivé au Qatar, les Bleus sont au complet

Didier Deschamps s’est livré à un exercice un peu particulier en se prêtant à une interview réalisée par quatre jeunes footballeurs (deux joueuses et deux joueurs) âgés de 16 à 18 ans, ce jeudi dans Le Parisien. Le sélectionneur assure notamment comprendre les expressions de ses troupes, et notamment des plus jeunes, à l'instar du très répandu "wesh gros".

>> Les déclarations de Deschamps sur le langage de ses jeunes joueurs

"Oui, oui, parce que certains l’utilisent et que tout le monde le reprend, explique-t-il. Ce n’est pas mon langage, mais bon, vous savez, j’ai un fils qui a 26 ans. Il n’est plus à la maison mais je l’entendais parler. Après, entre eux, il y a des ‘fréro’ et tout… Pourquoi pas (rires)."